Hơn 1,15 triệu thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), cả nước có 1.152.336 thí sinh (TS) - đạt 99,16% - đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2025. Trong ngày đầu tiên, TS sẽ làm bài thi môn ngữ văn (sáng) và toán (chiều).

Đồng hành cùng sĩ tử

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 25-6 tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP Thủ Đức, TP HCM), lúc 13 giờ 45 phút đông đảo TS đã có mặt tại đây, để làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế và điều chỉnh sai sót (nếu có).

Em Nguyễn Khánh Linh, học sinh (HS) Trường THPT Thủ Đức, cho biết khá hồi hộp dù đã dành nhiều thời gian ôn tập nhưng em chưa thật sự tự tin. Điểm thi Trường THPT Nguyễn Hữu Huân có 594 TS thi ở 25 phòng, tất cả các TS ở đây đều thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.

Còn tại Trường THCS - THPT Thạnh An (xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP HCM) có 43 HS lớp 12 tham dự kỳ thi năm nay. Trong đó, 19 TS sẽ thi tại điểm thi Trường THPT An Nghĩa, 24 TS còn lại thi tại Trường THPT Bình Khánh (huyện Cần Giờ).

Thầy Nguyễn Minh Phước, Phó Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Thạnh An, cho biết các TS đã khởi hành vào đất liền từ sáng 25-6 và đến nơi an toàn. "Các HS được bố trí ăn ở trong 3 ngày thi tại Trường THCS Bình Khánh (thị trấn Bình Khánh, huyện Cần Giờ). Đồng thời, nhà trường cũng phân công giáo viên phụ trách và chiến sĩ Hoa phượng đỏ đồng hành cùng các sĩ tử" - thầy Phước chia sẻ.

Thí sinh tìm hiểu thủ tục thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Trường THPT Trần Khai Nguyên (TP HCM). Ảnh: TẤN THẠNH

Ghi nhận tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Du (quận 1, TP HCM) chiều cùng ngày, TS có mặt tại điểm thi từ sớm. Tuy nhiên, đây là một trong 3 điểm thi dành cho thí sinh tự do của TP HCM (thi theo Chương trình GDPT 2006) nên không khí thi có phần yên ắng hơn so với những điểm thi có HS lớp 12.

Ông Lê Trọng Nghĩa, trưởng điểm thi, cho biết điểm thi này có 20 phòng thi, trung bình mỗi phòng khoảng 20 TS. "Điểm thi này có TS lớn tuổi, ở xa, nhiều người đã đi làm và có cả TS là chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an trên địa bàn TP HCM. Tôi đã họp và phổ biến cho các cán bộ coi thi phải đặc biệt quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn kỹ lưỡng để các TS hoàn thành bài thi thật tốt, tránh những sai sót đáng tiếc" - ông Nghĩa nói.

Tại TP Đà Nẵng, chiều 25-6, tất cả 31 điểm thi trên địa bàn đã hoàn tất việc hướng dẫn TS làm thủ tục dự thi và học quy chế kỳ thi. Theo Hội đồng thi Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, năm nay có 14.549 TS đăng ký dự thi, trong đó 14.327 TS đã đến làm thủ tục, đạt tỉ lệ 98,47%.

Trước đó, sáng cùng ngày, toàn bộ lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm thi đã họp triển khai, rà soát kỹ lưỡng hồ sơ, cơ sở vật chất và phân công nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời, công tác bảo vệ, an ninh cũng được quán triệt nghiêm ngặt nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Tại TP Cần Thơ, tổng số TS đến làm thủ tục dự thi là 13.672 em, vắng 104 TS. Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Việt Dũng có 486 TS đến làm thủ tục (đạt 100%). Em Lê Thị Mỹ Tiên cho biết: "Em đã chuẩn bị ôn tập cho kỳ thi này rất kỹ. Ngoài các kiến thức ôn tập trên lớp, em còn tìm thêm các đề thi ở những năm trước để giải".

Tại TP Hà Nội, hơn 124.000 TS đã làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Theo Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Hà Nội, năm 2025, số lượng TS đăng ký dự thi tại Hà Nội tăng gần 16.000 em so với năm 2024, đặt ra áp lực đáng kể lên mọi lĩnh vực của công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi. "Để chuẩn bị kỹ cho kỳ thi năm nay, sở đã tổ chức tập huấn công tác coi thi cho toàn thể lãnh đạo 171 điểm thi trên địa bàn thành phố" - ông Cương cho biết.

Mọi việc đã sẵn sàng

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết năm nay, thành phố huy động hơn 12.000 cán bộ tham gia coi thi; có 99.578 TS đăng ký thi, tăng 8.891 em so với năm trước. Các điểm thi năm nay trên địa bàn TP HCM sẽ được lắp đặt camera tại phòng bảo quản đề thi, bài thi, bảo đảm bao quát hết toàn bộ vật dụng chứa đề thi, bài thi trong phòng và các hành vi tác động lên những vật dụng đó.

Theo báo cáo của UBND TP HCM, nhằm chuẩn bị cho công tác kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, thành phố phối hợp đồng bộ của các sở, ban, ngành hỗ trợ công tác tổ chức thi hiệu quả. Sự phối hợp này sẽ bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong quá trình triển khai các hoạt động liên quan đến kỳ thi.

Cụ thể, lực lượng công an thành phố đã tham gia tích cực với vai trò tư vấn chuyên môn kịp thời, hỗ trợ đắc lực trong các hoạt động rà soát, kiểm tra và bảo đảm tối đa an ninh, bảo mật tại điểm in sao đề thi; bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm coi thi; xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác coi thi và bảo mật đề thi... Sở Y tế đã sẵn sàng các phương án chăm sóc sức khỏe và xử lý tình huống y tế. Tổng Công ty Điện lực cam kết nguồn điện ổn định 24/7 với máy phát điện dự phòng. Các Sở Xây dựng, Khoa học - Công nghệ, An toàn thực phẩm và Bưu điện thành phố đều đã có những phương án hỗ trợ cụ thể và toàn diện.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các điểm thi tốt nghiệp THPT cũng được chuẩn bị kỹ theo đúng quy định. Tất cả các phòng thi đều bảo đảm diện tích tối thiểu 30 m²/phòng, bố trí 24 bàn thi/phòng theo đúng quy định. Hệ thống lưu trữ được trang bị đầy đủ với tủ sắt bảo mật, hệ thống khóa 2 lớp và niêm phong theo tiêu chuẩn, cùng với việc chuẩn bị hơn 10.000 bộ biên bản các loại.

Tránh rủi ro

Sáng 25-6, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng lãnh đạo các bộ, ngành kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Quảng Ninh.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh tính đặc biệt của kỳ thi năm nay. Đây vừa là kỳ thi đầu tiên dành cho HS học theo Chương trình GDPT 2018, đồng thời vẫn còn TS học theo Chương trình GDPT 2006 chưa tốt nghiệp hoặc có nhu cầu thi lại để xét tuyển sinh đại học. Kỳ thi được tổ chức vào những ngày cuối cùng của việc sắp xếp bộ máy chính quyền. Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần bảo đảm an toàn, an lành cho kỳ thi, cố gắng làm sao để các TS có tinh thần thoải mái làm bài thi.

Liên quan đến đề thi, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT, cho biết năm nay, đề thi bám sát chương trình nhưng có sự phân hóa để giúp các trường đại học tuyển sinh. Riêng đối với đề thi môn ngữ văn, sẽ mở rộng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa nên HS cần tập trung ôn tập kiến thức, kỹ năng theo chuẩn đầu ra thay vì chỉ chăm chăm vào một số ngữ liệu, hay học thuộc lòng, học theo văn mẫu.

Theo ông Chương, để kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã phối hợp với công an địa phương bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho hội đồng ra đề thi. Đồng thời tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện các nguy cơ tiêu cực gian lận và vi phạm pháp luật liên quan đến kỳ thi. Trong đó, chú trọng nắm tình hình, đấu tranh xử lý các đối tượng có hành vi rao bán thiết bị công nghệ cao sử dụng để gian lận thi cử hoặc các đường dây tiêu cực, gian lận trên toàn quốc.

Về các vật dụng cấm mang vào phòng thi cũng như phòng, chống gian lận thi cử bằng các thiết bị công nghệ cao, năm nay, Bộ GD-ĐT và Bộ Công an đã chủ động phối hợp tuyên truyền phòng ngừa từ sớm, từ xa dựa trên tinh thần tích cực của cán bộ coi thi. Cán bộ Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành đều tập huấn rất kỹ cho cán bộ coi thi tại các địa phương để biết cách nhận diện, phòng ngừa cũng như tăng cường truyền thông tới HS về các thiết bị, vật dụng cấm mang vào phòng thi.

"TS cần đặc biệt lưu ý đề thi là tối mật, việc sử dụng các thiết bị công nghệ, các vật dụng không được phép mang vào phòng thi để gian lận thi là vi phạm quy chế, thậm chí có thể bị xử lý hình sự. Vì vậy, các em cần chú ý không nên mang vật dụng cấm vào phòng thi để phòng tránh những rủi ro có thể xảy ra" - ông Chương nhấn mạnh.

Những điều cần lưu ý Ông Huỳnh Văn Chương lưu ý trong những ngày chuẩn bị diễn ra kỳ thi, bên cạnh việc ôn tập, các em cũng cần giữ gìn sức khỏe, không nên thức quá khuya, giữ tinh thần thoải mái để tránh áp lực, căng thẳng. Cùng với đó, cần cố gắng tập trung ôn tập vào các phần kiến thức mà mình còn chưa tự tin, không mang vật dụng bị cấm vào phòng thi. Việc vi phạm quy chế sẽ ảnh hưởng đến tương lai của các em, do đó, các em cần hết sức lưu ý việc này. Đối với phụ huynh, cần hỗ trợ tối đa về sức khỏe, tinh thần cho các con nhưng không nên tạo áp lực.

