Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An khống chế đám cháy rừng thông

Cụ thể, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 20-2, xảy ra cháy tại khu vực rừng thông thuộc xóm Hải Thịnh, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, với diện tích rừng bị cháy khoảng 2ha.

Ngay sau khi nhận tin báo cháy, lực lượng chức năng bao gồm: Bộ đội, Công an, Dân quân, Kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ... và chính quyền địa phương đã điều động hơn 100 người tham gia chữa cháy. Trong đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) điều động 21 cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị chữa cháy, do Thiếu tá Trần Văn Hoàng, Phó đồn trưởng chỉ huy khẩn trương có mặt tại hiện trường phối hợp với các lực lượng và nhân dân địa phương tích cực khoanh vùng, dập tắt đám cháy. Do thời gian đêm tối, đồi núi dốc cùng điều kiện thời tiết hanh khô nên việc khoanh vùng dập tắt đám cháy rừng thông gặp nhiều khó khăn.

Các lực lượng nỗ lực dập lửa trong đêm.

Tính đến 21 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, dập tắt. Tuy nhiên, do thời tiết khô, nóng, gió thổi mạnh, thực bì rừng thông dày, nên các lực lượng cắt cử người túc trực đề phòng lửa bùng phát trở lại.

Tác giả: LÊ THẠCH

Nguồn tin: qdnd.vn