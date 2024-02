Cháy rừng ở Sa Pa: Lửa tiếp tục lan rộng, huy động gần 840 người chữa cháy

Your browser does not support the video tag.

Video: Huy động hàng trăm người dập đám cháy rừng tại Vườn quốc gia Hoàng Liên

Chiều 20/2, trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Hữu Hạnh, Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên (thị xã Sa Pa, Lào Cai) cho biết, điểm cháy rừng khu vực Nà Háng hướng đi thôn Dền Thàng tiếp tục lan rộng.

Cơ quan chức năng phải huy động bổ sung lực lượng, đến nay gần 840 người tham gia chữa cháy. Trong đó, 640 người trực tiếp tham gia chữa cháy rừng tại Vườn quốc gia Hoàng Liên.

"Do điểm cháy nằm ở độ cao khoảng 1.900m so với mực nước biển, lớp thực bì dày, gió thổi mạnh và đổi hướng liên tục khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn nên đám cháy đã lan rộng khoảng 25ha ở Vườn quốc gia Hoàng Liên", ông Nguyễn Hữu Hạnh cho biết.

Lực lượng tham gia chữa cháy tiếp cận khu vực rừng bị cháy. (Ảnh: Đ.X.)



Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên cho biết thêm, lực lượng dân quân tự vệ được chia làm các ngả, một mặt tăng cường cho lực lượng đang chữa cháy tại các điểm từ đêm 19/2.

Hướng còn lại khoảng 40 người men theo đường rừng vòng qua địa phận xã Dền Thàng để khoanh vùng, không cho đám cháy lây lan ra diện rộng.

"Từ trạm kiểm lâm vào điểm cháy đi xe máy và đi bộ cần khoảng 3 giờ, ô tô không thể vào được nên việc kiểm soát và dập tắt đám cháy diễn ra khó khăn", ông Hạnh thông tin thêm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy rừng. (Ảnh: Đ.X.)



Sáng cùng ngày, UBND thị xã Sa Pa đã huy động gần 500 người để tham gia chữa cháy rừng. Đến 8h30, cơ quan chức năng đã khống chế 2 trong 3 điểm cháy.

Hiện chưa đánh giá được mức độ thiệt hại và nguyên nhân gây ra cháy.

Địa phương cũng thành lập Tổ chỉ huy tiền phương gồm 7 người do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Lào Cai Nguyễn Quang Vĩnh làm tổ trưởng; Phó Chủ tịch UBND thị xã Phạm Tiến Dũng làm tổ phó cùng các thành viên Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Công an thị xã, Vườn Quốc gia Hoàng Liên và các lực lượng khác trực tiếp xuất phát lên điểm cháy vào lúc 11h15 cùng ngày để chỉ huy lực lượng chữa cháy tại hiện trường.

UBND thị xã Sa Pa phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp tục chỉ đạo các xã, phường trong khu vực tiếp tục huy động lực lượng dân quân tự vệ, tổ bảo vệ rừng và lực lượng liên quan khẩn trương tiếp cận và khống chế các điểm cháy.

Hôm nay, Bộ NN&PTNT ra công văn đề nghị UBND tỉnh Lào Cai huy động lực lượng, khẩn trương khống chế, dập tắt các điểm cháy rừng trên địa bàn thị xã Sa Pa.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng thấp nóng phía tây đang phát triển gây nắng nóng cục bộ cho các tỉnh vùng núi Tây Bắc Bộ. Đặc điểm của vùng thấp này là khiến không khí khô, nóng, độ ẩm không khí thấp, gây nguy cơ cháy rừng.

Tác giả: VIÊN MINH

Nguồn tin: Báo VTC News