Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Nam Đàn

Cùng tham dự ngày hội có các đồng chí: Thượng tướng Lê Quang Minh – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phan Đại Nghĩa – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, các đơn vị nhận quân cùng gia đình người thân công dân nhập ngũ năm 2025.

Ngay từ sáng sớm, các tân binh của huyện Nam Đàn đã tập trung đông đủ tại sân vận động huyện. Đúng 8h, buổi Lễ giao, nhận quân chính thức bắt đầu

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Năm 2025, huyện Nam Đàn được tỉnh giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi nhập ngũ 183 công dân; trong đó, huyện đã phát lệnh gọi nhập ngũ vào Quân đội là 166 công dân và Công an Nhân dân là 17 công dân. Có 157 công dân đạt sức khỏe loại 1 và loại 2, đạt 87,7%; có 42 công dân được học lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng; 78 công dân viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ; 14 công dân có trình độ Đại học, Cao đẳng và Trung cấp.

Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Xuân Đức thắp ngọn lửa truyền thống tại lễ giao, nhận quân

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hồng Sơn nổi hồi trống khai hội giao, nhận quân năm 2025

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hồng Sơn chúc mừng, động viên các tân binh

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn cho biết, Sư đoàn Bộ binh 324, Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Nghệ An là những đơn vị nhận quân đợt này tại huyện Nam Đàn. Đây là những đơn vị có bề dày truyền thống trong các cuộc kháng chiến và hiện nay là những đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng Lực lượng Công an, Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bởi thế đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Chủ tịch UBND huyện mong rằng những tân binh hôm nay hãy mạnh mẽ và cứng rắn để lên đường làm tròn trách nhiệm của người quân nhân cách mạng, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN, tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ". Huyện sẽ làm tốt chính sách hậu phương quân đội, để các đồng chí yên tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại diện cho 183 công dân ưu tú của huyện, tân binh Đậu Trường Giang chia sẻ cảm xúc tự hào khi được trở thành "Bộ đội Cụ Hồ"; đồng thời hứa phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin tưởng, sự mong đợi của gia đình, chính quyền các cấp

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng hoa, quà chúc mừng và động viên các thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ mà Đảng, quân đội và Nhân dân giao phó

Thượng tướng Lê Quang Minh – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng hoa, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ

Các đại biểu tặng hoa, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ

Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn được tổ chức trang trọng, nhanh gọn, an toàn, để lại nhiều ý nghĩa và ấn tượng tốt đẹp trong lòng cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân. Sau lễ giao quân, các chiến sĩ phấn khởi lên xe về đơn vị, mang theo quyết tâm làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Một số hình ảnh đẹp tại lễ giao nhận quân:

Người thân gia đình các tân binh có mặt từ rất sớm để tiễn con em lên đường làm nhiệm vụ

Gia đình, bạn bè tiễn các tân binh tại huyện Nam Đàn lên đường nhập ngũ

Dặn dò, động viên con cháu hoàn thành tốt nhiệm vụ, gia đình tân binh Nguyễn Huy Du cho biết gia đình rất tự hào khi cháu được tham gia bảo vệ Tổ quốc

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn