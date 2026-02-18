Nghệ An: Sẵn sàng cho ngày hội giao nhận quân năm 2026

Theo chỉ tiêu năm 2026, Nghệ An sẽ bàn giao hàng nghìn công dân nhập ngũ vào môi trường Quân đội. Ngay sau khi tiếp nhận chỉ tiêu, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp đã khẩn trương triển khai công tác sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe. Tuy nhiên, quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn khi một số địa phương có tới khoảng 60% thanh niên không đủ tiêu chuẩn do mắc tật khúc xạ về mắt hoặc không đạt yêu cầu về chiều cao, cân nặng. Bên cạnh đó, số lượng thanh niên trong diện tạm hoãn còn nhiều, ảnh hưởng đến nguồn tuyển.

Cùng với những khó khăn về nguồn, việc chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động cũng đặt ra yêu cầu mới trong công tác chỉ đạo, điều hành. Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương đã kịp thời điều chỉnh, tăng cường trách nhiệm, tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn thanh niên, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Lãnh đạo xã Quỳnh Phú tặng quà động viên thanh niên Bùi Đức Công chuẩn bị lên đường nhập ngũ.



Điều đáng ghi nhận là tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự của thanh niên trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao. Nhiều thanh niên trúng tuyển xác định rõ nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với Tổ quốc, thể hiện quyết tâm và niềm vinh dự khi được khoác lên mình màu áo lính Cụ Hồ. Thanh niên Bùi Đức Công (xã Quỳnh Phú) là một trong những trường hợp tiêu biểu. Dù là con trai duy nhất trong gia đình, sống cùng ông bà nội, bố mẹ đi làm ăn xa và là thanh niên theo đạo, khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, Công bày tỏ niềm phấn khởi và quyết tâm cao. Bùi Đức Công chia sẻ: “Với tôi, trúng tuyển nghĩa vụ quân sự là niềm vinh dự lớn. Tôi sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt trong môi trường Quân đội, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ để sau hai năm trở về địa phương, trở thành công dân có ích cho xã hội”.

Ban CHQS xã Quế Phong cùng các ban, ngành thăm, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.



Không chỉ ở vùng đồng bằng hay vùng công giáo, tại các địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Nghệ An, không khí chuẩn bị lên đường nhập ngũ cũng diễn ra sôi nổi. Tại xã Quế Phong, các thanh niên được gọi nhập ngũ đều sẵn sàng chờ ngày lên đường sau Tết Nguyên đán. Các gia đình có con em trúng tuyển đều bày tỏ niềm tự hào khi con mình được rèn luyện trong môi trường Quân đội. Ông Ngân Văn Chín, ở xã Quế Phong, xúc động nói: “Cả bản năm nay ai có con đi bộ đội cũng mừng lắm. Các cháu được rèn luyện trong Quân đội là vinh dự cho gia đình, cho bản làng, vừa bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quê hương, sau này trở về góp phần phát triển kinh tế cho gia đình”.

Cùng với công tác tuyển chọn, các địa phương đã chủ động làm tốt công tác quản lý, động viên thanh niên trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Tại xã Châu Lộc, Ban CHQS xã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và gia đình để nắm chắc tình hình, bảo đảm thanh niên đủ điều kiện sức khỏe, tư tưởng ổn định trước ngày giao quân. Thiếu tá Trần Văn Hải, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Châu Lộc cho biết: “Để bảo đảm thanh niên yên tâm lên đường làm nhiệm vụ, xã tổ chức quản lý chặt chẽ danh sách thanh niên trúng tuyển, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở không để vi phạm pháp luật, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên để các em giữ gìn sức khỏe, an toàn tuyệt đối trước ngày nhập ngũ”.

Ban CHQS xã Châu Lộc thăm, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.



Theo Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp cùng các tổ chức đoàn thể, phòng, ban chuyên môn đã vào cuộc đồng bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đến thời điểm này, phần lớn các địa phương trong tỉnh đã bảo đảm đủ số lượng, chất lượng thanh niên nhập ngũ theo quy định. Trong tổng số thanh niên nhập ngũ lần này có hơn 35% thanh niên viết đơn tình nguyện; 26% thanh niên dân tộc ít người; sức khỏe loại 1 và 2 chiến hơn 75%; hơn 4,5% thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Theo kế hoạch, ngày 5-3-2026, tỉnh Nghệ An sẽ đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân tại 7 địa điểm, bàn giao thanh niên cho các đơn vị nhận quân, bảo đảm trang trọng, an toàn, đúng quy định, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước của quê hương Nghệ An.

Tác giả: Trọng Kiên

Nguồn tin: qdnd.vn