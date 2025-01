Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An tiên phong, sáng tạo là mũi nhọn góp phần đưa Ngành y tế Nghệ An vươn tầm khu vực

20 câu lạc bộ hạt nhân, 600 bác sỹ trẻ và hơn 500 đề tài nghiên cứu

Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An được thành lập vào năm 2016, tiền thân là Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An. Hội là một tổ chức xã hội, nghề nghiệp tự nguyện hoạt động chịu sự quản lý của UBND tỉnh, là tổ chức thành viên của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An. Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An là nơi quy tụ các y, bác sĩ, thầy thuốc trẻ tình nguyện tham gia, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Đây cũng là tổ chức để đội ngũ bác sỹ trẻ giao lưu, học hỏi và trau dồi kinh nghiệm nghề nghiệp. Từ khi thành lập đến nay, hội đã nhiều lần tổ chức các hội nghị, hội thảo để trao đổi chuyên môn. Các hội viên Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An đã nghiên cứu hơn 500 đề tài khoa học, trong đó nhiều đề tài khoa học được đánh giá cao, ứng dụng vào thực tiễn điều trị có hiệu quả cho người bệnh. Đội ngũ y, bác sĩ trẻ tỉnh Nghệ An luôn phát huy vai trò xung kích, sáng tạo xây dựng môi trường làm việc khoa học, nâng cao hiệu quả công việc.

Hoạt động thăm khám thiện nguyện cho người dân ở khu vực còn nhiều khó khăn được Hội thầy thuốc tỉnh Nghệ An thực hiện thường xuyên

Đội ngũ bác sỹ trẻ chuyên môn cao nên các thành viên của Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An luôn tiên phong trong các hoạt động về ngành y. Trong đại dịch Covid-19, đội ngũ y, bác sĩ, trẻ tỉnh Nghệ An luôn giữ vai trò nòng cốt, xung kích đi đầu trong phòng chống dịch bệnh, tham gia hỗ trợ tại khu cách ly tập trung; tuyên truyền cách phòng chống dịch bệnh tại khu dân cư, trường học, bệnh viện; tham gia chiến dịch tiêm chủng vắc-xin đảm bảo tiến độ; tư vấn, chăm sóc F0 tại nhà...

Tháng 8/2020, khi dịch bệnh bùng phát tại thành phố Đà Nẵng, các y, bác sĩ Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An đã xung phong chi viện, hỗ trợ, phục vụ phòng chống dịch Covid-19 tại các bệnh viện dã chiến ở TP. Đà Nẵng với quyết tâm "hết dịch mới trở về". Mặc dù nguy hiểm nhưng các y, bác sỹ trẻ vẫn luôn nêu cao ý chí, bản lĩnh, kiên cường, ngày đêm động viên, chăm sóc, bảo vệ tính mạng của bệnh nhân.

Hoạt động thăm hỏi, khám bệnh, cấp phát thuốc cho người có công được Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An

Ngoài ra, để công tác chống dịch bệnh Covid-19 ở Nghệ An đạt hiệu quả cao. Điển hình như mô hình “Phòng khám di động – xe khám lưu động” được trang bị đầy đủ thiết bị máy móc hiện đại phục vụ việc thăm khám sức khỏe tại chỗ, cho kết quả nhanh chóng, chính xác của Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Thị xã Hoàng Mai; sáng tạo mũ kính chắn giọt bắn và điều chế dung dịch rửa tay sát khuẩn ngăn ngừa, hạn chế dịch bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, trường Đại học Y khoa Vinh; thiết kế robot rửa tay sát khuẩn tự động, hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa người với người, hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao nhất của đội ngũ y, bác sỹ Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc.

Hiện nay, Hội Thầy thuốc tỉnh Nghệ An đồng hành cùng 20 câu lạc bộ thầy thuốc trẻ ở 20 huyện thị trong quá trình khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Khi các câu lạc bộ hạt nhân cần sự hỗ trợ, Hội Thầy thuốc tỉnh sẽ đứng ra điều phối với phương châm hiệu quả, nhanh chóng nhất.

Hành trình thiện nguyện nối dài tinh thần vì cộng đồng

Phát huy những giá trị nhân văn truyền thống tốt đẹp của dân tộc cán bộ, y bác sỹ Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An luôn xung kích, tình nguyện đi đầu trong công tác chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

Hàng năm Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh phối hợp với các đơn vị tổ chức hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, hướng về cộng đồng gắn với chức năng nhiệm vụ của thầy thuốc trẻ, thu hút đông đảo thầy thuốc trẻ tham gia hưởng ứng.

Trong 8 năm phát triển, Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An đã thực hiện hàng trăm đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Các hoạt động thường niên như tổ chức thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu, vùng xa như Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu...; tuyên truyền cách nhận biết và phòng tránh cho người dân về một số bệnh thường gặp như cảm cúm, ho, huyết áp cao; tư vấn dinh dưỡng cho phụ huynh học sinh, chăm sóc sức khỏe trong mùa nắng nóng cho người dân. Duy trì hiệu quả mô hình “Bát cháo tình thương” tại các bệnh viện, trung tâm y tế; tích cực đẩy mạnh phong trào“Hiến máu nhân đạo”, thành lập CLB “Ngân hàng máu sống” kịp thời truyền máu trong những trường hợp khẩn cấp…

Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh và câu lạc bộ thầy thuốc trẻ các huyện, thành phố, thị xã triển khai hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” tập trung cao điểm vào dịp đầu tháng 5, tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, hướng về cộng đồng gắn với các đợt chiến dịch tình nguyện lớn của thanh niên trong năm như: Tháng thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, Chương trình tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện, các hoạt động đã thu hút đông đảo thầy thuốc trẻ tham gia hưởng ứng.

Trong năm 2024, Hội đã tổ chức được 45 đợt khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 10.000 người dân với tổng giá trị cấp phát thuốc trên 2 tỷ đồng; duy trì hiệu quả mô hình “Bát cháo tình thương”, “Nồi cháo nhân ái”, “Gian hàng 0 đồng”, “Tủ quần áo miễn phí”, “Tủ bánh mỳ miễn phí” tại các bệnh viện, trung tâm y tế; tích cực đẩy mạnh phong trào“Hiến máu nhân đạo”.

Túi thuốc an sinh là một trong những hoạt động vì cộng đồng của Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An được Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam đánh giá cao trong năm 2024 vừa qua

310 đợt khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 95.000 người dân với tổng giá trị cấp phát thuốc trên 10 tỷ đồng; tổ chức hơn 80 chương trình “Giọt hồng tình nguyện” thu hút hàng nghìn lượt y, bác sĩ tham gia, thu về hơn 10.000 đơn vị máu và nhiều ngôi nhà tình nghĩa đã được hội vận động xây dựng cho người dân khó khăn là những thành quả mà các câu lạc bộ hạt nhân và hội thầy thuốc tỉnh Nghệ An đã đạt được trong những năm qua.

Chung tay đưa ngành Y tế Nghệ An trở thành trung tâm y tế chuyên sâu khu vực Bắc Trung Bộ

Bác sỹ CKII Nguyễn Thanh Hải Ủy viên ban chấp hành Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam, chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An cho biết: “Với đội ngũ thầy thuốc trẻ, nhiệt huyết, hội đã và đang hoạt động hiệu quả trong hành trình vì cộng đồng. Trong gần 5 năm hoạt động, hội đã đứng ra phát động nhiều phong trào, tổ chức nhiều chương trình được người dân và Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam đánh giá cao. Với nền tảng đã đạt được, sắp tới, chúng tôi sẽ đều đặn duy trình hoạt động thăm khám, cấp phát thuốc từ thiện cho người dân”.

Bên cạnh đó, việc nâng cao chuyên môn của đội ngũ bác sỹ trẻ cũng được hội quan tâm. Hội sẽ tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo trao đổi chuyên môn, ứng dụng công nghệ 4.0 bằng việc phát triển nền tảng mạng xã hội để phủ sóng thông tin đến với đội ngũ các bác sỹ, tích cực hưởng ứng và triển khai thiết thực Đề án Y tế thông minh trong công tác khám, chữa bệnh. Xây dựng kênh trực tuyến để là nơi trao đổi, chia sẻ các loại bệnh mà người dân đang quan tâm, từ đó tư vấn cách phòng tránh cũng như điều trị bệnh để người dân hoặc các câu lạc bộ hạt nhân có thể điều trị tại chỗ để tiết kiệm chi phí cũng như hạn chế việc phải đi lại của người bệnh.

Bác sỹ CKII Nguyễn Thanh Hải chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An cho biết, các bác sỹ trẻ trong hội sẽ trau dồi chuyên môn, tiếp tục hành trình vì cộng đồng hướng đến chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân

“Định hướng của hội trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần “vì cộng đồng” nên chúng tôi sẽ tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động thiện nguyện đến với người dân những vùng đang còn nhiều khó khăn. Vì vậy, Hội mong muốn các y bác sỹ trẻ sẽ luôn nêu cao tinh thần, nhiệt huyết để cống hiến xây dựng ngành y tế tỉnh Nghệ An ngày càng vững mạnh sớm trở thành trung tâm y tế chuyên sâu khu vực Bắc Trung Bộ”, bác sỹ Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh.

Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu xây dựng tổ chức vững mạnh; cống hiến tài năng và sức trẻ để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần đưa Nghệ An phát triển thành trung tâm y tế kỹ thuật cao vùng Bắc Trung Bộ.

“Sở Y tế tỉnh Nghệ An đề cao những hoạt động của Hội thầy thuốc trẻ trong những năm qua. Những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng của hội đã mang lại sự lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái được người dân đánh giá cao. Trong thời gian tới, Sở y tế cũng sẽ đồng hành cùng hội trong những hoạt động chia sẻ chuyên môn để đội ngũ bác sỹ trẻ nâng cao kinh nghiệm mang lại sự chăm sóc, phục vụ sức khỏe cho người dân một cách tốt nhất”, ông Hồ Giang Nam, Chánh văn phòng sở Y tế Nghệ An cho biết.

Tác giả: An Phạm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn