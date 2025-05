“Hồi sinh” nguồn cung vật liệu mặt bằng khu công nghiệp: Giải quyết dứt điểm vướng mắc dự án

Ngày 13/5, ông Lê Mạnh Hiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa có văn bản chỉ đạo giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc, đảm bảo đi lại an toàn cho nhân dân và việc triển khai các dự án trên địa bàn.

Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu B, Khu công nghiệp Thọ Lộc - VSIP Nghệ An 2.

Vào tháng 2/2023, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thọ Lộc - VSIP Nghệ An 2 (xã Diễn Thọ, Diễn Phú, Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) do Công ty TNHH VSIP Nghệ An làm chủ đầu tư được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương.

Đây sẽ là khu công nghiệp tổng hợp đa ngành, công nghiệp sạch, có công nghệ kỹ thuật cao, có giá trị gia tăng cao; Sản xuất thiết bị điện, Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; Sản xuất mô tô, xe máy, ô tô và xe có động cơ khác; Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; Ngành sản xuất chế biến thực phẩm; Sản xuất đồ uống; Các ngành công nghiệp nhẹ;…

Dự án có diện tích 500 ha, trong đó, giai đoạn 1 là 300,2 ha; giai đoạn 2 là 199,8 ha; thời hạn 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, tiến độ thực hiện dự án 48 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.826 tỷ đồng.

Khu công nghiệp hình thành được kỳ vọng góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động địa phương, tăng nguồn thu cho ngân sách.

Theo tiến độ, đến quý II năm 2025, dự án sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị thủ tục đầu tư; đến quý II năm 2028 sẽ vận hành chính thức giai đoạn 1; đến quý II năm 2030 sẽ vận hành chính thức giai đoạn 2 và đến quý II năm 2034 sẽ vận hành chính thức giai đoạn 3.

Sau khi đi vào hoạt động, dự án sẽ đóng góp vào ngân sách Nhà nước và tạo việc làm cho hơn 15.000 lao động địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển của ngành hàng may mặc tại địa phương cũng như như trên toàn quốc.

Khu công nghiệp Thọ Lộc - VSIP Nghệ An 2 được kỳ vọng sẽ phát triển kinh tế và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động tại huyện Diễn Châu.

Để phục vụ dự án Khu công nghiệp Thọ Lộc - VSIP Nghệ An 2, UBND xã Diễn Lợi cũng đã quyết định phê duyệt đầu tư dự án "Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường vào mỏ vật liệu phục vụ san lấp và cứu hộ PCCC rừng tại xã Diễn Lợi".

Mục đích dự án nhằm vận chuyển đất san lấp phục vụ các dự án cao tốc Bắc – Nam và các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Đồng thời, tuyến đường này còn phục vụ công tác cứu hộ, PCCC rừng và vận chuyển, khai thác lâm sản của bà con nhân dân Diễn Lợi.

Công trình vừa thi công cải tạo, nâng cấp vừa khai thác sử dụng với quy mô nền đường rộng 11m, nền đường rộng 8m, tương đương đường cấp 3 theo TCVN. Mặc dù vậy, dự án này đang chậm tiến độ.

Để phục vụ khu công nghiệp, xã Diễn Lợi đã quyết định đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường vào mỏ vật liệu xây dựng.

Về việc này, ông Lê Mạnh Hiên cho biết: "Dự án cải tạo tuyến đường nói trên đã triển khai quá chậm so với tiến độ phê duyệt ban đầu, đã nhiều lần điều chỉnh kéo dài tiến độ gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn".

Điều đáng nói, dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường vào mỏ vật liệu phục vụ san lấp bị chậm trễ, cũng đã ảnh hưởng đến công tác san lấp mặt bằng dự án Khu công nghiệp Thọ Lộc - VSIP Nghệ An 2.

Vì vậy, huyện Diễn Châu đã giao trách nhiệm cho UBND xã Diễn Lợi tiếp tục tổ chức công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu và chấp hành các quy định của nhà nước liên quan đến việc thi công tuyến đường vận chuyển;

Không thực hiện, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật; chủ động xử lý theo thẩm quyền các trường hợp có hành vi vi phạm cản trở thi công tuyến đường theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; Đồng thời, phối hợp với chủ đầu tư xây dựng, ban hành kế hoạch, huy động lực lượng bảo vệ thi công xây dựng công trình.

Để lập lại trật tự, đảm bảo công trình, dự án được triển khai thi công, UBND huyện Diễn Châu cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đánh giá, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về việc phát hiện vi phạm nhưng không xử lý kịp thời, gây ảnh hưởng đến tiến độ của dự án và đời sống nhân dân.

Mặc dù vậy, dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường đang bị chậm tiến độ, dẫn đến việc không thể cung cấp vật liệu san lấp cho khu công nghiệp.

Trước đó, như Người Đưa Tin đã đưa, mặc dù dự án Khu Công nghiệp Thọ Lộc - VSIP Nghệ An 2 là một trong những dự án trọng điểm trên địa bàn Nghệ An nhưng nguy cơ chậm tiến độ đang hiện hữu khi khan hiếm nguồn vật liệu san lấp. Nguyên nhân được xác định là vấp phải sự ngăn cản của người dân.

Hiện đang có 2 mỏ đất của Công ty CP Thiết bị Thiên Hoàng (có trụ sở tại Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An) và Công ty TNHH Hoàng Phúc (có trụ sở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) được cấp phép khai thác để phục vụ cho các dự án san lấp, trong đó có Khu công nghiệp Thọ Lộc - VSIP Nghệ An 2. Mặc dù vậy, nhiều tháng nay, cả 2 doanh nghiệp này đều không thể hoạt động, dẫn đến việc cung ứng đất san lấp cho dự án bị ảnh hưởng.

Vì vậy, địa phương này yêu cầu liên danh Công ty Thiên Hoàng - Công ty Hoàng Phúc tập trung, khẩn trương hoàn thành việc thi công, xây dựng công trình theo đúng thiết kế được duyệt để tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng theo quy định.

Ngoài ra, phía huyện Diễn Châu cũng giao hai đơn vị này chủ trì xây dựng kế hoạch thi công, kế hoạch bảo vệ thi công và cung cấp các hồ sơ pháp lý liên quan để tổ chức bảo vệ thi công trong trường hợp người dân vẫn tiếp tục ngăn cản quá trình thi công dự án.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn