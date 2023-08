Hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu tiêu thụ sản phẩm khu vực kinh tế tập thể

Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố: Quảng Ngãi, Ninh Bình, Hà Nội, Bình Thuận, Bình Phước, Sơn La, Hà Giang, Hải Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng,...; lãnh đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tỉnh Nghệ An; cùng hơn 80 Hợp tác xã trong và ngoài tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Đ/c Nguyễn Bá Châu – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Đa dạng các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm

Trong những năm qua, cùng với việc tích cực thu hút đầu tư, để đẩy mạnh tốc độ xây dựng kết cầu hạ tầng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp hóa, hình thành khu kinh tế và các khu công nghiệp tập trung như: Nam Cấm, Đông Hồi, VSip, Bắc Vinh… Nghệ An rất chú trọng, quan tâm đến phát triển các ngành dịch vụ và việc ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, chế biến sâu các sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm nông lâm, thủy, hải sản. Thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh của các Tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp, các làng nghề, đã xây dựng được nhiều sản phẩm có chất lượng, được thị trường trong và ngoài tỉnh từng bước đón nhận.

Đại biểu tham dự hội nghị

Đến nay, toàn tỉnh có 403 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có 170 sản phẩm là của các HTX và THT. Hoạt động của các HTX, THT và doanh nghiệp không những góp phần quan trọng vào việc giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động mà còn góp phần tích cực vào việc đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hóa, xây dựng nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đến nay, Nghệ An đã có 309/411 xã đạt chuẩn NTM và 53 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Các sản phẩm của các HTX trên địa bàn Nghệ An được đầu tư mẫu mã và nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường

Nghệ An có khá nhiều sản phẩm đặc sản được người tiêu dùng trong nước biết đến. Các sản phẩm đặc sản nổi tiếng xứ Nghệ như: Cam Vinh, Lươn Xứ Nghệ, Tương Nam Đàn, Nước mắm Cửa Hội, Thủy sản Quỳnh Lưu, Lạc Diễn Châu, Bánh đa Đô Lương... Bên cạnh quan tâm chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm thì các địa phương, chủ thể tập trung xây dựng bao bì nhãn mác, tem truy xuất sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại hội nghị

Hàng năm, các Sở, ngành của tỉnh Nghệ An, trong đó có Liên minh HTX đã có nhiều hỗ trợ thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường cho các THT, HTX như: Tổ chức các diễn đàn kết nối và ký kết tiêu thụ sản phẩm của các HTX, THT tại các tỉnh, thành; tham gia các Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể (KTTT), HTX, các Hội chợ OCOP, Hội chợ nông sản vùng miền. Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, công nghệ số trong lĩnh vực xúc tiến thương mại; xây dựng cửa hàng trưng bày và kinh doanh sản phẩm nông sản sạch tại các địa phương... Nhờ đó sản phẩm nông sản chế biến, hải sản chế biến, dược liệu, thực phẩm chế biến… của tỉnh Nghệ An nói chung và khu vực KTTT, HTX Nghệ An nói riêng đã được tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành trong nước.

Lãnh đạo Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm trong việc kết nối tiêu thụ các sản phẩm của HTX

Tại hội nghị, lãnh đạo Liên minh HTX các tỉnh, thành phố đã giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của địa phương trong sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, thủ công nghiệp; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động xúc tiến thương mại lĩnh vực KTTT, HTX. Các đại biểu cũng bày tỏ mong muốn việc hợp tác giữa các địa phương trong thời gian tới sẽ không chỉ dừng lại việc ký kết tại hội nghị và cần có sự hợp tác cụ thể, xây dựng được chuỗi liên kết vùng miền để việc tiêu thụ sản phẩm của các địa phương hiệu quả hơn.

Tự tin, chủ động, tích cực tham gia các hoạt động giao thương, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng của Liên minh HTX tỉnh trong thời gian qua đã bám sát kế hoạch của tỉnh, chủ động đề xuất và tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, góp phần tích cực vào việc quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho các HTX, THT, làng nghề trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Liên minh HTX các tỉnh bạn tiếp tục dành sự quan tâm chia sẻ, động viên giúp đỡ Nghệ An nói chung và Liên minh HTX tỉnh nói riêng trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại kết nối cung cầu khu vực KTTT, HTX.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị các Sở, ngành, Liên minh HTX, các địa phương, các HTX cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm các HTX, làng nghề; đẩy mạnh việc liên kết giữa các HTX, giữa HTX với doanh nghiệp. Các HTX gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp và nguồn gốc rõ ràng.

Cùng với đó, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về các chủ trương của Đảng về phát triển KTTT, kịp thời cụ thể hóa các kế hoạch, đề án của tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối với HTX, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải nhận thức rõ về tầm quan trọng của các hoạt động xúc tiến thương mại, tự tin và chủ động, tích cực tham gia các hoạt động giao thương, kết nối cung cầu, tham gia các hội chợ, triển lãm để quảng bá, tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường… Đồng thời, cần tiếp tục đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến, xây dựng các sản phẩm có chất lượng, thương hiệu.

Đối với Liên minh HTX tỉnh, cần tăng cường phối hợp với các tỉnh bạn nhất là trong hệ thống Liên minh HTX để học tập, trao đổi kinh nghiệm, giúp các HTX, các doanh nghiệp thành viên cải tiến và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cung cấp cho thị trường nhiều sản phẩm có chất lượng, giá trị, hướng tới xuất khẩu; đưa khu vực KKTT, HTX tỉnh nhà ngày càng có những đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các Sở, ngành cấp tỉnh theo chức năng của mình, tiếp tục chủ động, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu; phối hợp nghiên cứu, đề xuất các chính sách để hỗ trợ, khuyến khích các HTX, doanh nghiệp xây dựng các sản phẩm có chất lượng, đạt chuẩn OCOP.

Liên minh HTX các tỉnh, thành phố ký Biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ sản phẩm khu vực KTTT, HTX

Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Liên minh HTX các tỉnh, thành; ký kết hợp đồng nguyên tắc, biên bản ghi nhớ giữa các HTX, doanh nghiệp.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn