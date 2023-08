Hội nghị trực tuyến phổ biến các văn bản mới nhằm đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững

Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí: Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Du lịch chủ trì.

Quang cảnh điểm cầu Nghệ An

Khẩn trương xây dựng và hoàn thiện chương trình hành động cụ thể các văn bản mới của ngành Du lịch

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Việt – Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của các văn bản mới, nắm vững các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, các việc phải làm, trên cơ sở đó thống nhất cao ý chí, hành động, quyết tâm triển khai thực hiện các Nghị quyết và nội dung các văn bản mới. Khẩn trương xây dựng và hoàn thiện chương trình hành động cụ thể các văn bản mới của ngành Du lịch bằng các cơ chế, chính sách, kế hoạch, đề án, dự án và các mô hình cụ thể có tính khả thi cao, được triển khai thực hiện và thường xuyên có sự kiểm tra, đôn đốc gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược du lịch Việt Nam đến năm 2030.

Đồng thời, tăng tốc, quyết liệt hành động nhằm tạo sự đột phá trong phát triển du lịch, coi doanh nghiệp, người dân là chủ thể, khách du lịch là trung tâm, sản phẩm và hạ tầng là nền tảng, dịch vụ tiên tiến hiện đại là động lực phát triển ngành Du lịch, nắm bắt nhanh các xu hướng du lịch mới, định hướng các cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp du lịch, kịp thời nắm bắt cơ hội do chính sách visa (thị thực) thông thoáng hơn, là đòn bẩy để giúp ngành Du lịch phát triển vượt bậc, tăng nhanh lượng khách quốc tế đến với Việt Nam trong thời gian tới. Phát huy tính năng động, sáng tạo, phục hồi và phát triển du lịch, các Hiệp hội du lịch phát huy vai trò trong hỗ trợ doanh nghiệp, thành viên đẩy mạnh kết nối giúp các doanh nghiệp cùng nhau vượt qua khó khăn, chủ động thích ứng, phát triển nhanh và bền vững, đổi mới mô hình kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp gắn với chuyển đổi số, đổi mới và sáng tạo, xây dựng hệ sinh thái du lịch, mô hình du lịch mới, nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như việc mở rộng thị trường.

“Với tinh thần chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách của cộng đồng doanh nghiệp du lịch, tin tưởng rằng ngành Du lịch Việt Nam sẽ sớm phục hồi, trở lại đà tăng trưởng như trước đây, tiếp tục phát triển hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của kinh tế, đất nước”- Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhấn mạnh.

Đến năm 2025, phục hồi và phấn đấu đón 18 triệu lượt khách quốc tế

Tại hội nghị, Phó Cục trưởng, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu đã quán triệt nội dung giải pháp phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 82/NQ-CP và Chiến lược Marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030.

Theo đó, ngành Du lịch phát triển trọng tâm, trọng điểm với phương châm “Sản phẩm đặc sắc – Dịch vụ chuyên nghiệp – Thủ tục thuận tiện, đơn giản – Giá cả cạnh tranh – Môi trường vệ sinh xanh, sạch, đẹp – Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện”. Ngành Du lịch thực hiện 7 nhiệm vụ, giải pháp gồm: Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành Du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, bền vững; tiếp tục tạo thuận lợi thu hút khách quốc tế đến Việt Nam; tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các Khu di lịch Quốc gia; phát triển sản phẩm và truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh du lịch; đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi số, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch.

Về chiến lược Marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030, mục tiêu tổng quát được xác định: Quảng bá, định vị Việt Nam là điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á, khẳng định thương hiệu và khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam, góp phần thực hiện các mục tiêu của Chiến lược Phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030.

Đến năm 2025, phục hồi và phấn đấu đón 18 triệu lượt khách quốc tế; phục vụ 130 triệu lượt khách nội địa, duy trì tốc độ tăng trưởng khách nội địa từ 8-9%/năm. Đến năm 2030, đón 35 triệu lượt khách quốc tế, tốc độ tăng trưởng từ13-15%/năm; phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, tốc độ tăng trưởng khách nội địa từ 4 -5%/năm.

Các định hướng chủ yếu gồm: Định vị thương hiệu du lịch Việt Nam; định hướng sản phẩm du lịch; định hướng thị trường; định hướng quảng bá, xúc tiến. Trong đó, giai đoạn 2022-2025, phục hồi và giữ vững đà tăng trưởng của thị trường khách nội địa. Phục hồi các thị trường khách du lịch quốc tế truyền thống; kết hợp thu hút các thị trường mới nổi tại Ấn Độ, các nước Trung Đông.

Giai đoạn 2026-2030, tiếp tục đẩy mạnh khai thác thị trường khách nội địa, đa dạng hóa các phân khúc thị trường mục tiêu gồm khách gia đình, thanh niên, giáo dục, khách doanh nghiệp, khách MICE; tập trung thúc đẩy lượng khách có sử dụng dịch vụ lưu trú, khách đi du lịch vào mùa thấp điểm. Duy trì và mở rộng quy mô các thị trường khách du lịch quốc tế truyền thống tại các nước Đông Bắc Á, Châu Âu, khu vực ASEAN, Bắc Mỹ, Nga, Châu Đại dương; tăng thị phần khách có khả năng chi tiêu cao; đa dạng hóa các thị trường hướng đến phát triển bền vững; có chính sách phân đoạn thị trường, có chủ đề, thông điệp, sản phẩm riêng đối với từng phân khúc thị trường.

Cũng tại hội nghị, Trưởng phòng Phòng Quản lý xúc tiến du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Quý Phương đã quán triệt Quyết định số 1894/QĐ-BVHTTDL ngày 14/9 về ban hành Đề án một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm. Theo đó, phát huy lợi thế các dịch vụ ban đêm để phát triển sản phẩm du lịch đêm ở Việt Nam đa dạng, đặc sắc, bền vững, có chất lượng và giá trị gia tăng cao. Khẳng định thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch Việt Nam, tăng cường thu hút khách, tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch nội địa và quốc tế, góp phần đưa du lịch đêm trở thành sản phẩm chủ đạo để phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam. Các mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm gồm: Mô hình hoạt động biểu diễn văn hoá, nghệ thuật; mô hình hoạt động thể thao, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp; mô hình mua sắm, giải trí đêm; mô hình giới thiệu văn hóa ẩm thực, dịch vụ ăn uống về đêm.

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh, thành: Quảng Ninh, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Hà Giang... đã thảo luận về giải pháp phát triển thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 82/NQ-CP, Chiến lược Marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030 và Đề án mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm. Phấn đấu xây dựng và hình thành các thương hiệu du lịch đặc trưng riêng có của Nghệ An

Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Nghệ An

Trong 2 năm 2020 - 2021, ngành du lịch gần như phải “ngủ đông” do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Nhưng từ năm 2022 đến nay, dịch bệnh được kiểm soát, cùng sự chỉ đạo sát sao và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp, du lịch Nghệ An đang có những bước phục hồi tích cực. Trong 7 tháng đầu năm 2023, lượng khách du lịch đạt 5.950.000 lượt bằng 119% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, khách quốc tế đạt 38.500 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 14.521 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 5.657 tỷ đồng, bằng 141% so với cùng kỳ năm 2022.

Để đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An sớm ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP của Chính phủ; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh mang tính cạnh tranh vượt trội, đẩy mạnh cải cách hành chính trong các hoạt động du lịch gắn với chuyển đổi số. Ưu tiên xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, thương hiệu quốc tế đầu tư các sản phẩm, dịch vụ du lịch đẳng cấp vào Nghệ An.

Đồng thời, tập trung xây dựng đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối các vùng trọng điểm du lịch trong tỉnh. Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch theo hướng bền vững hiệu quả. Xây dựng và hình thành các thương hiệu du lịch đặc trưng riêng có của Nghệ An; tiêu biểu là Khu di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, Nam Đàn. Tập trung xây dựng thương hiệu điểm đến, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước. Tăng cường liên kết, xây dựng và khai thác có hiệu quả các tour liên tỉnh, liên vùng phù hợp với từng đối tượng và thị trường khách. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, kỹ năng ngoại ngữ, giao tiếp ứng xử cho người lao động trong ngành du lịch, thúc đẩy thu hút lực lượng lao động có tay nghề cao và cán bộ quản lý có chất lượng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trùng Khánh – Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam khẳng định việc Chính phủ ban hành Nghị quyết số 82/NQ-CP cũng như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành các Quyết định phê duyệt Chiến lược Marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030 và Đề án mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm sẽ hỗ trợ ngành Du lịch vượt qua khó khăn, thách thức sau dịch COVID-19, đẩy nhanh tốc độ phục hồi đồng thời khắc phục những hạn chế, yếu kém, hướng tới tạo ra bước chuyển biến mới, mạnh mẽ hơn, có tính đột phá trong khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển và phát huy vai trò, vị trí quan trọng của Du lịch trong nền kinh tế Quốc gia.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị để tổ chức thực hiện tốt, có kết quả các văn bản mới, các địa phương tiếp tục đổi mới nâng cao nhận thức tư duy về phát triển du lịch, bảo đảm phát triển du lịch bài bản, chuyên nghiệp, có quy hoạch và định hướng lâu dài trên cơ sở nghiên cứu và hội nhập sâu rộng với sự phát triển của ngành Du lịch các nước phát triển trên thế giới. Phát triển du lịch toàn diện, sâu rộng nhằm phát huy tối đa nội lực, huy động và sử dụng hiệu quả ngoại lực, gắn kết chặt chẽ, thúc đẩy quá trình sức mạnh tổng hợp; tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước xây dựng, xác lập và định vị du lịch Việt Nam...

