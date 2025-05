Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tiếp xúc cử tri tại xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri xã Cao Sơn của Đại biểu HĐND tỉnh

Đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy An – Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Anh Sơn đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp giữa năm 2025 HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 05 tháng đầu năm 2025, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đã có 10 lượt ý kiến của cử tri tập trung phản ánh những vấn đề liên quan đến đời sống, sản xuất của nhân dân trên địa bàn.

Cử tri Mai Thị Trung – Thôn 8, xã Cao Sơn trình bày kiến nghị

Cử tri Đặng Văn Tú – Thôn 9, xã Cao Sơn trình bày kiến nghị

Cử tri Lê Hữu Hợi – Thôn 9, xã Cao Sơn nêu ý kiến

Cử tri xã Cao Sơn cho biết, trên địa bàn xã có 2 tuyến đường đã được HĐND huyện Anh Sơn đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đó là tuyến đường từ cổng ông Tính đến cổng ông Điều thôn 9 và tuyến đường liên thôn thôn 4-6, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chưa triển khai thực hiện. Đặt trong bối cảnh hiện nay xây dựng chính quyền địa phương 02 cấp và sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, cử tri đề nghị HĐND tỉnh quan tâm bố trí vốn để khởi công 2 tuyến đường trên. Bên cạnh đó, tuyến đường Nhân Tài – Già Giang (Từ cây xăng Cao Sơn đi xã Long Sơn) đã xuống cấp nghiêm trọng đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng đảm bảo tính liên kết vùng sau khi sáp nhập thành xã Yên Xuân.

Cử tri cũng đề nghị Tỉnh có chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ bán chuyên trách cấp xã, cấp thôn sau sáp nhập xã và sau này là thôn. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ bán chuyên trách xã, họ là những người đã cống hiến cho địa phương rất lâu nay phải nghỉ việc theo chủ trương chung.

Một số cử tri đề nghị HĐND tỉnh và UBND tỉnh trong xây dựng chính sách hỗ trợ do thiên tai cần đưa cây chè gay Cao Sơn vào danh mục hỗ trợ cụ thể; đồng thời đề nghị tỉnh thực hiện kịp thời việc hỗ trợ người dân bị thiệt hại trong chăn nuôi do dịch bệnh bùng phát.

Cử tri xã Cao Sơn cũng bày tỏ băn khoăn, lo lắng trước vấn nạn thực phẩm kém chất lượng mà các cơ quan chức năng phát hiện trong thời gian qua, đặc biệt là các hàng hoá thiết yếu liên quan đến sức khoẻ con người như thuốc tây giả, nước mắm giả, bột ngọt giả, nước ngọt giả,… Cử tri đề nghị cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, sắp tới địa bàn xã rộng, quản lý lĩnh vực này rất khó khăn.

Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn Hoàng Quyền trả lời ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Một số ý kiến của cử tri phản ánh, hiện đang trong quá trình thực hiện chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, tuy nhiên hệ thống hạ tầng viễn thông phục vụ các dịch vụ công trực tuyến không đảm bảo, đề nghị HĐND tỉnh có các chính sách để nâng cao chất lượng đường truyền phục vụ các dịch vụ công trực tuyên tốt hơn trong quá trình chuyển đổi số.

Bày tỏ đồng tình ủng hộ chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, xây dựng chính quyền địa phương 02 cấp, cử tri xã Cao Sơn mong muốn và đề nghị tỉnh thực hiện tốt công tác sắp xếp cán bộ, lựa chọn đúng cán bộ để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị tỉnh không giảm biên cán bộ thú y khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp; quan tâm, hỗ trợ kinh phí để thực hiện đo đạc địa giới hành chính giữa xã Cao Sơn với xã Thanh Đức (huyện Thanh Chương).

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi các vấn đề cử tri huyện kiến nghị

Qua nghe báo cáo, nắm bắt tình hình, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm vì mục tiêu phát triển chung của đất nước, của tỉnh, của huyện nhà, của cử tri xã Cao Sơn. Đặc biệt, nhân dân và cán bộ xã Cao Sơn luôn theo dõi, nắm bắt, đồng tình và ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh; luôn đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu để Cao Sơn hôm nay mang một diện mạo mới khang trang, sạch đẹp hơn, đời sống của bà con nhân dân ngày càng được nâng cao. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh mong muốn và đề nghị nhân dân và cán bộ xã Cao Sơn sau sắp xếp tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển bền vững hơn nữa.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã trao đổi cụ thể từng nội dung kiến nghị của cử tri liên quan đến đầu tư hạ tầng giao thông trên địa bàn; hỗ trợ kinh phí đo đạc địa giới hành chính; giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ nghỉ theo Nghị định 178/NĐ-CP và Nghị định 67/NĐ-CP; hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trong chăn nuôi, trồng trọt...

Liên quan đến kiến nghị của cử tri với mong muốn tỉnh có các giải pháp mạnh để đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết, Nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, UBND tỉnh cũng đã xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể cho từng quý; thành lập Tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc từng lĩnh vực... Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức song những tháng đầu năm 2025, kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực thể hiện qua tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư FDI được duy trì, các chính sách thu hút đầu tư được thực hiện một cách thông thoáng. Đặc biệt, Chương trình hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được tỉnh quan tâm, thực hiện quyết liệt, đến nay đã hoàn thành việc xây mới và sửa chữa được hơn 17.000 căn nhà.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cũng đã trao đổi về vấn đề lao động việc làm; công tác sắp xếp, bố trí cán bộ sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, xây dựng chính quyền địa phương 02 cấp...

Liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết, Tỉnh vừa ký ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Tuy vậy, hiện nay công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm gặp nhiều khó khăn. Đó là khó khăn về chế tài xử lý; công cụ, thiết bị để phát hiện hàng giả, hàng kém chất lượng hay khó khăn trong việc bố trí kho bãi để chứa hàng hóa trong quá trình kiểm định... Ngoài ra, thực tế cho thấy một số đối tượng buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng rất manh động. Nghệ An có đường biên giới dài, nhiều cửa khẩu, đường tiểu ngạch bởi vậy việc kiểm soát hàng hóa lưu thông cũng gặp nhiều khó khăn...

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cử tri xã Cao Sơn chia sẻ với những khó khăn, thách thức trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của lãnh đạo tỉnh. Đồng thời tiếp tục quan tâm, ủng hộ, đồng hành để cùng nhau đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Với những kiến nghị không thuộc thẩm quyền, Đại biểu HĐND tỉnh xin tiếp thu và chuyển đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

