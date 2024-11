Thể thao

Chiều ngày 21/11/2024, tại khách sạn Giao Tế, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, Hội nghị Phát triển Quần vợt - Pickleball khu vực Bắc Trung Bộ với chủ đề “Thể thao Kinh tế & Phát triển Bền vững” do LĐQV Việt Nam ( VTF ) phối hợp với Sở VHTT & LĐQV tỉnh Nghệ An tổ chức.