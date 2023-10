Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã nhận học bổng của Quỹ Khuyến học Việt Nam và một số đơn vị, tổ chức gửi đến học sinh vượt khó, hiếu học của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An