Học vấn ấn tượng của những gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025

Đại úy Đoàn Văn Chí (sinh năm 1997), tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân năm 2019, hiện là Đoàn trưởng Đoàn An ninh 1 (Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam). Năm 2023, dù đơn vị thực hiện rất nhiều nội dung công việc, tính chất công việc chuyên môn ngày càng đòi hỏi cao, anh vẫn đồng thời theo học văn bằng 2 tiếng Anh và dự khóa cao học. Ngoài ra, Đại úy Chí còn là chủ biên và đồng chủ biên 3 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong và ngoài quân đội. Anh được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhận nhiều bằng khen từ cấp trên. Ảnh: Trung ương Đoàn TN.