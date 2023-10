Học trò 'like' bài viết chê Lan Khuê, Hà Hồ nói gì?

Vừa qua, Lâm Châu - thí sinh đội Hồ Ngọc Hà trong chương trình The New Mentor, gây tranh cãi vì bấm "like" bài viết chê bai Lan Khuê ở một hội nhóm. Sau đó, Lâm Châu đã lên tiếng xin lỗi và giải thích đó chỉ là hành động vô tình.

Hồ Ngọc Hà livestream lý giải hành động ''like'' bài viết chê bai Lan Khuê của học trò.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà cũng lên tiếng bênh vực học trò trong livestream mới nhất. Cô cho biết bản thân cũng từng gặp trường hợp tương tự khi người quen tương tác trong những bài viết không hay về mình: "Tôi đã gặp những trường hợp này rồi, trước đây tôi gặp một số chuyện. Tôi không hiểu sao người đấy ngày xưa gặp mình nói chuyện xong bây giờ lại bấm like cái người khác nói về mình thế nhỉ. Hầu như tôi đều có câu trả lời rằng họ cứ lướt lướt thấy người quen là bấm like, tôi mới nói: "Chơi Facebook gì mà vô tri dữ vậy trời, không biết người ta nói cái gì cũng bấm like thì là đây".

Lâm Châu khóc, trực tiếp gửi lời xin lỗi đến Lan Khuê trên livestream cùng huấn luyện viên. Cô mong đàn chị hiểu rằng cô không có ý xấu. Học trò Hồ Ngọc Hà cũng thừa nhận đây là bài học đầu đời đáng nhớ và đã rút được kinh nghiệm cho chính bản thân mình.

Cô hy vọng Lâm Châu sẽ có được nhiều tình yêu của khán giả.

Cũng trong livestream, Hồ Ngọc Hà cũng lên tiếng về việc Lâm Châu tỏ thái độ trong chương trình. Nữ ca sĩ cho rằng trên show hay ngoài đời, ai cũng có lúc xù lông bảo vệ mình, có lúc được là chính mình: "Tôi rất khích lệ những bạn nhỏ tuổi nhưng có cá tính, miễn là các bạn đừng có láo, đừng có cãi tay đôi hay cái này cái khác. Nếu các bạn biết bảo vệ chính kiến của mình thì cứ bảo vệ, những người trong nhà cũng vậy, khi nói sai phải có sự phản biện lại".

Cô cũng mong khán giả hãy cho những bạn trẻ có quyền được phản biện và cô tin Lâm Châu đang nhận được sự chú ý và ngày càng ấn tượng: "Hy vọng em ấy sẽ tạo được nhiều tình yêu của mọi người. Còn Như Vân thì hãy toả sáng như những gì mọi người mong đợi".

Tác giả: LÊ CHI

Nguồn tin: vtc.vn