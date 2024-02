Hoàng Mai sẵn sàng cho Lễ hội Đền Cờn và khai trương du lịch năm 2024

Trên các con đường dẫn vào Đền Cờn ngập tràn màu sắc với các loại pano, áp phích, cờ, khẩu hiệu.

Để sẵn sàng cho Lễ hội đền Cờn và khai trương Du lịch năm 2024 thành công tốt đẹp, thị xã Hoàng Mai đã thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, phòng, ban chuyên môn, tổ giúp việc chuẩn tốt các nội dung của lễ hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, bằng hệ thống trực quan sinh động, treo băng rôn, khẩu hiệu trên các con đường dẫn về Đền Cờn. Đến nay toàn Thị xã đã treo mắc được 55 băng rôn các loại, bảng chương trình, 1500 cờ tổ quốc, phướn, cờ hội tại các tuyến đường, khu vực xung quanh đền.

Đồng chí Nguyễn Anh Văn - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai cho biết: "Lễ hội Đền Cờn là một lễ hội lớn nhất của thị xã Hoàng Mai được UBND Thị xã quan tâm chỉ đạo. Năm nay công tác chuẩn bị chúng tôi xác định từ sớm và có sự chỉ đạo chặt chẽ. Thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban về hậu cần, an ninh và các nội dung khác. Chúng tôi quan tâm đến việc nâng cao chất lượng của các chương trình trong lễ hội với tinh thần đổi mới, thứ hai nữa là đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội".

Ban lễ nghi kiểm tra các tư trang, quần áo, mũ, kiếm chuẩn bị cho công tác tế lễ

Được mệnh danh là ngôi đền linh thiêng bậc nhất trong các đền chùa ở Xứ Nghệ, năm 1993 đền Cờn được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Năm 2017, lễ hội đền Cờn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đền được xây dựng từ thời nhà Trần, là nơi thờ tự Tứ vị Thánh Nương. Đến nay đền Cờn vẫn còn lưu giữ rất nhiều lễ nghi mang những bản sắc rất riêng của ngư dân vùng biển cửa Cờn. Trong đó, có một số lễ như: Lễ khai quang, rước kiệu, yết cáo, cầu ngư, lễ đại tế, chạy ói…. Để các phần lễ diễn ra trang nghiêm, chu đáo trong những ngày qua Ban quản lý di tích Đền đã tổ chức tập dượt kỹ các nội dung tế lễ.

Ông Hồ Ngọc Quang - Tổ lễ nghi Đền Cờn, phường Quỳnh Phương thị xã Hoàng Mai chia sẻ: “Ban lễ nghi được Ban quản lý điều động tập hợp đầy đủ các thành phần và đã được tập dượt hai đến ba buổi. Để có một tư thế nhuần nhuyễn sau khi vào công tác làm lễ nghi để khỏi bỡ ngỡ. Vào công tác chuẩn bị lễ nghi gồm có quần, áo phân bổ theo các vai”

Phần hội, du khách thập phương sẽ được xem những trò chơi dân gian đặc sắc như cờ thẻ, đua thuyền, kéo co, đẩy gậy, giải bóng chuyền, hội thi tiếng hót chim chào mào,.. Đến thời điểm nay Ban tổ chức lễ hội phối hợp với chính quyền phường Quỳnh Phương làm tốt công tác chuẩn bị từ sân bãi, phương tiện, lực lượng tham gia thi đấu.

Các đội tích cực tập luyện để tham gia thi đấu các trò chơi dân gian và thể thao đạt thành tích cao tại Lễ Hội Đền Cờn

Công tác đảm bảo an ninh trật tự được Công an Thị xã bố trí lực lượng tuần tra, rà soát, điều tiết phân luồng giao thông trong những ngày diễn ra lễ hội. Đồng thời sắp xếp bố trí bến, bãi đỗ xe tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham gia lễ hội. Tăng cường kiểm tra các thiết bị cháy nổ, hệ thống điện, hệ thống camera được lắp đặt ở tất cả các vị trí trọng yếu để qua đó phát hiện các trường hợp có ý định thực hiện hành vi phạm tội như trộm cắp tài sản, đảm bảo an toàn cho du khách khi dự lễ.

Hệ thống camera được lắp đặt tại các khu vực trong và xung quanh đền Cờn để theo dõi đảm bảo an ninh trật tự

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của Ban tổ chức, bộ phận chuyên môn, tổ giúp việc lễ hội Đền Cờn và khai trương du lịch năm 2024 thị xã Hoàng Mai sẽ diễn ra thành tốt đẹp. Qua đó tạo nên dấu ấn sâu sắc về mảnh đất, con người Hoàng Mai nơi địa đầu xứ Nghệ./.

Tác giả: Bích Hường

Nguồn tin: hoangmai.nghean.gov.vn