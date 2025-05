Hoàng Mai (Nghệ An): Khói bụi "bủa vây" vùng An Bình

Khói bụi, mùi khét bao trùm cả khu vực dân cư

Người dân xóm 6 và xóm 7 (vùng An Bình), xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai đã nhiều lần phản ánh lên các cấp chính quyền về tình trạng ô nhiễm môi trường bị cho là Nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai gây ra.

Theo người dân địa phương, khói bụi dày đặc cùng mùi khét nồng nặc kéo dài nhiều tháng qua đã ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ và người già.

Nhiều năm qua, việc Nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai đặt tại khu vực cách khu dân cư hơn 1 km đã gây ra nhiều bất cập, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đặc biệt, từ đầu năm 2025, tình trạng phát sinh khói bụi diễn ra thường xuyên hơn. Nhà máy liên tục phát tán bụi và khói trắng mờ mịt, kèm theo mùi khét nồng nặc như hóa chất cháy, gây cảm giác ngột ngạt, buồn nôn và khó thở cho người dân trong khu vực.

Theo phản ánh, hiện tượng này thường xảy ra vào sáng sớm, chiều tối và những ngày thời tiết âm u – trùng với thời điểm sinh hoạt, đi học hoặc nghỉ ngơi của người dân. Nhà cửa, vườn tược, quần áo, thức ăn… đều bị phủ bụi. Việc hít thở trở nên khó khăn. Người già, trẻ nhỏ thường xuyên bị ho, viêm đường hô hấp, bệnh tái phát nhiều lần.

Dù người dân đã nhiều lần phản ánh qua các cuộc họp, gửi đơn đến chính quyền địa phương và qua các kênh thông tin khác, UBND xã Quỳnh Vinh đã làm việc với Nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp xử lý triệt để. Trong khi đó, nhà máy vẫn tiếp tục xả khói bụi hằng ngày.

Trao đổi với PV, ông Lê Đăng Thùy – Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Vinh xác nhận: Sau khi nhận được đơn thư phản ánh của các hộ dân xóm 6 và xóm 7 về tình trạng ô nhiễm khói, bụi và mùi khét, địa phương đã làm việc với lãnh đạo nhà máy. Nhà máy có cung cấp một số thông số liên quan đến đánh giá tác động môi trường, trong đó các chỉ số được cho là đảm bảo theo quy chuẩn.

Tuy nhiên, ông Thùy nhấn mạnh: “Khi trao đổi với nhân dân, không nên chỉ nói về thông số kỹ thuật, mật độ khói bụi mà nhà máy cần có biện pháp cụ thể khắc phục ô nhiễm môi trường, nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân”.

Chị Trần Thị Thủy (xóm 6, xã Quỳnh Vinh) chia sẻ: “Cuối năm 2024 và đầu năm 2025, tình trạng bụi và mùi khét trở nên nghiêm trọng, khiến chúng tôi không thể mở cửa. Mùi khét nồng nặc, bụi mù mịt khiến ai cũng lo lắng cho sức khỏe”.

Còn chị Nguyễn Thị Hoa (xóm 6) bức xúc: “Khói bụi dày đặc, mùi khét quá nồng nặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân. Điều lo ngại hơn là hệ lụy môi trường có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ em sau này”.

Nhà máy đã nhiều lần gặp sự cố tại hệ thống xử lý khí thải

Chiều 13/5, UBND thị xã Hoàng Mai đã tổ chức buổi làm việc với Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai về những phản ánh của người dân liên quan đến khói bụi và mùi khét.

Tham dự buổi làm việc có Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Hữu An, Phó Chủ tịch UBND Phạm Văn Hào, lãnh đạo các phòng chuyên môn và đại diện Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Tại cuộc họp này, đại diện Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai cho biết, đơn vị đã lắp đặt đầy đủ hệ thống xử lý ô nhiễm theo công nghệ tiên tiến của Pháp trước khi vận hành, và các thiết bị đều phù hợp với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2025 đến nay, nhà máy đã nhiều lần gặp sự cố tại hệ thống xử lý khí thải. Qua quan sát thực tế, ống khói lò nung clinker vẫn phát tán khói bụi ra môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Để khắc phục, công ty đã thay mới 42 khung cực của hệ thống lọc bụi, gia cố và bảo dưỡng các thiết bị xử lý, đồng thời thuê đơn vị có chuyên môn kiểm tra, hiệu chuẩn thiết bị. Mỗi khi xảy ra sự cố, công ty đều tạm dừng sản xuất để sửa chữa.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận về tình trạng khói bụi, mùi hôi; yêu cầu kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình sản xuất, công bố công khai số liệu quan trắc môi trường, đồng thời tăng cường đối thoại, tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân.

Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Hữu An ghi nhận sự đầu tư công nghệ xử lý môi trường của nhà máy, nhưng cũng yêu cầu cần tiếp tục rà soát, đánh giá và có văn bản trả lời thỏa đáng cho người dân.

Đồng thời, UBND xã Quỳnh Vinh được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với nhà máy, Phòng Nông nghiệp và Môi trường khi xảy ra sự cố, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người dân, tổ chức đối thoại và kiến nghị giải pháp xử lý kịp thời.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Khắc Cường – cán bộ Văn phòng Nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai, cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh của người dân xóm 6, xóm 7, nhà máy đã phối hợp làm việc với UBND xã và các hộ dân.

Tuy nhiên, mùi khét mà người dân phản ánh hiện chưa thể khẳng định là do nhà máy hay từ đơn vị khác. Công tác quan trắc môi trường hiện được thực hiện online, nếu vượt ngưỡng cho phép sẽ bị cơ quan chức năng xử lý ngay”.

Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần có những hành động mạnh mẽ và công khai hơn trong công tác kiểm tra, xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường. Việc được sống trong một môi trường trong lành là mong muốn chính đáng mà mỗi người dân đều đáng được đảm bảo.

