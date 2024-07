Hoài Linh giờ ra sao?

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip NS Hoài Linh chạy show biểu diễn hội chợ nhận được nhiều sự chú ý. Trong clip, Hoài Linh song ca cùng một nam ca sĩ biểu diễn chung đêm nhạc này.

Vẫn như mọi khi, Hoài Linh xuất hiện trên sân khấu với hình ảnh giản dị, mộc mạc. Nam nghệ sĩ diện đồ bà ba, đầu quấn khăn rằn và chân đi dép. Đây có lẽ là hình ảnh quen thuộc, đồng hành cùng Hoài Linh trên khắp các sân khấu ca nhạc hay điện ảnh.

Trong sân khấu này, Hoài Linh đã hát ca khúc Không bao giờ quên anh, một bản Bolero nổi tiếng. Vốn là nam nghệ sĩ xuất phát điểm liên quan đến âm nhạc, nên Hoài Linh đã có màn thể hiện khá tròn trịa. Ở tuổi U60, Hoài Linh vẫn giữ được giọng hát tình cảm, đậm chất Bolero.

Dưới sân khấu, khán giả cũng dành sự ủng hộ cho nam nghệ sĩ bằng những tràng pháo tay. Thời gian gần đây, khán giả cũng không còn quá khắt khe với nam nghệ sĩ như thời điểm xảy ra ồn ào từ thiện. Trên những sân khấu biểu diễn gần đây, Hoài Linh cũng cho thấy được sự thoải mái, nhiệt tình dù là show diễn lớn hay nhỏ.

Hậu ồn ào từ thiện, nam nghệ sĩ lui về ở ẩn, ít xuất hiện hơn trên các sân khấu lẫn sự kiện. Mãi đến đầu năm 2022, Hoài Linh mới bắt đầu có những kế hoạch quay trở lại showbiz. Hoài Linh không ngại những sân khấu nhỏ như đám cưới, hội chợ mà vẫn nhận show và biểu diễn rất nhiệt tình.

Hoài Linh từng được xem là nam danh hài nổi tiếng bậc nhất showbiz Việt. Không chỉ đình đám trên sân khấu hài, Hoài Linh còn thường xuyên góp mặt trong các chương trình truyền hình lớn nhỏ với vai trò giám khảo, MC,... Tuy nhiên, ồn ào tiền từ thiện đã khiến cho tên tuổi nam nghệ sĩ tuột dốc không phanh. Mặc dù đã lên tiếng đính chính và xin lỗi, nhưng hình ảnh nam nghệ sĩ trong mắt công chúng ít nhiều bị ảnh hưởng đến tận thời điểm hiện tại.

Tác giả: Minh Quân

Nguồn tin: saostar.vn