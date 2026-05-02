Hòa Thái Lan phút chót, HLV U17 nữ Việt Nam nói gì?

"U17 nữ Thái Lan có những cầu thủ bị chuột rút ở cuối trận nhưng các cầu thủ của chúng tôi thì không. U17 Việt Nam đã thi đấu tốt, với tinh thần không bỏ cuộc đến phút chót", HLV trưởng Okiyama Masahiko chia sẻ sau trận.

Trước đó, U17 Việt Nam có trận đấu kiên cường hòa đối thủ mạnh U17 Thái Lan 2-2, dù hai lần bị dẫn trước. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của các cô gái áo đỏ được đền đáp bằng bàn thắng phút bù giờ cuối trận của Thanh Lâm.

HLV Okiyama Masahiko cho biết sau trận ra quân căng thẳng, nhiệm vụ quan trọng của ban huấn luyện là giúp các cầu thủ nhanh chóng hồi phục để chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà U17 nữ Trung Quốc (ngày 4-5).

"Chúng tôi sẽ phục hồi cho các cầu thủ vì họ vừa ra sân thi đấu một trận đấu căng thẳng và mệt mỏi. Những cầu thủ chưa hoặc ít được thi đấu sẽ tập luyện thêm để hoàn thiện bản thân. U17 nữ Việt Nam sẽ chơi theo cách khác để phù hợp với trình độ của đối thủ", nhà cầm quân người Nhật Bản tiết lộ.

Tại vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026, 12 đội chia vào 3 bảng. Bốn đội có thành tích cao nhất giải sẽ đại diện châu Á tham dự World Cup U17 nữ 2026 tại Ma Rốc.

