Hóa ra bạn chỉ dùng 10% sức mạnh camera iPhone, còn lại đang trả thêm tiền vô ích

Hàng năm, các nhà sản xuất điện thoại di động, bao gồm cả các thương hiệu Châu Á, thường tích hợp thêm nhiều ống kính vào sản phẩm của họ. Dù giá thành có thể thấp, nhưng những chiếc điện thoại này thường có từ ba đến bốn camera nhằm tạo cảm giác “chuyên nghiệp”.

Hệ thống camera trên bản Pro mang đến nhiều tính năng chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, với iPhone, nơi mà chất lượng camera được đánh giá cao, liệu có sự khác biệt thực sự giữa iPhone 16E với một ống kính đơn và một chiếc iPhone Pro với ba ống kính? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các tính năng của camera trên iPhone và lý do người dùng nên lựa chọn theo nhu cầu sử dụng của mình.

Lý do iPhone có ba camera

Nhiều người khi chụp ảnh thường chỉ sử dụng một trong các ống kính, vì vậy không bất ngờ khi họ tự hỏi về công dụng của những ống kính còn lại. Mặc dù có những trường hợp mà tất cả các ống kính được sử dụng đồng thời để tạo ra bức ảnh đẹp hơn, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như vậy.

Chẳng hạn, iPhone 16E chỉ có một camera và có thể thực hiện mọi loại nhiếp ảnh cơ bản. iPhone với một ống kính đơn chỉ có khả năng zoom kỹ thuật số, tức là phóng to hình ảnh mà không giữ được chất lượng tốt.

Người dùng có thể không khai thác hết sức mạnh từ camera của iPhone.

Ngược lại, các mẫu Pro, kể cả iPhone 13 Pro hay 17 Pro đều cung cấp nhiều thông tin và tính năng hơn. Mỗi ống kính trên iPhone Pro đều có chức năng riêng: một ống kính chụp gần, một ống kính chụp bình thường và một ống kính chụp xa. Nếu thường xuyên chụp ảnh ở cùng một khoảng cách mà không sử dụng các tính năng này, có thể người dùng chỉ cần một ống kính duy nhất.

Xét cho cùng, nếu đang có ý định mua điện thoại và còn băn khoăn về camera, hãy nhớ rằng ống kính chính của cả hai mẫu iPhone có thể tương đương nhau. Điều này có nghĩa là nếu chỉ chụp ảnh thông thường, chất lượng sẽ không khác biệt nhiều, và người dùng chỉ phải trả thêm cho những tính năng mà có thể họ không sử dụng đến 90% thời gian. Đây có thể là một cách tiết kiệm mà người dùng chưa từng nghĩ đến.

Tác giả: Khôi Nguyễn

Nguồn tin: nguoiduatin.vn