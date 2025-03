Hoà Minzy - Văn Toàn bị camera ghi lại hành động lạ, chuyện gì mà 700 nghìn người tua đi tua lại?

Một trong những "chiếc thuyền" mới khiến netizen đứng ngồi không yên chính là Hoà Minzy và Văn Toàn. Thời gian gần đây, cả hai thường xuyên xuất hiện bên nhau, công khai thể hiện đối phương là "ngoại lệ" khiến netizen đứng ngồi không yên. Đặc biệt, cầu thủ Văn Toàn còn hỗ trợ Hoà Minzy quảng bá cho sản phẩm âm nhạc mới. Mỗi lần xuất hiện chung, cả hai không ngại thân thiết, thể hiện tình bạn gắn bó hơn 1 thập kỷ. Thế nhưng, thái độ của cả hai khi bị "tóm dính" ngẫu nhiên mới gây bàn tán.

Mới đây, netizen lan truyền clip ghi lại hậu trường Hoà Minzy và Văn Toàn quay clip tạo trend. Dù rất thân thiết nhưng nam cầu thủ tinh tế khi có hành động giữ khoảng cách nhất định chứ không ôm sát vào người Hoà Minzy. Trong clip, có thể thấy cả hai trông khá vui vẻ, tự nhiên, đàng trai còn có nét ngại ngùng khi hiếm hoi quay những clip như thế này. Ở cuối, Hoà Minzy còn tạo sự tò mò khi dùng nón che mặt mình và Văn Toàn.

Đoạn clip gần 20 giây này thu hút hơn 700 nghìn người xem, nhiều người phải tua đi tua lại để xem khoảnh khắc Văn Toàn ôm Hoà Minzy và "soi cận" biểu cảm cả hai sau chiếc nón. Ngoài thái độ đối với nhau khi công khai lộ diện, chính clip trong hậu trường như thế này đã minh chứng tình bạn vô cùng đặc biệt, gắn kết của Hoà Minzy và Văn Toàn.

Clip: Văn Toàn được khen tinh tế khi quay clip đu trend cùng Hoà Minzy

Văn Toàn vẫn giữ khoảnh cách nhất định khi quay hình cảnh tình tứ với Hoà Minzy

Netizen tua đi tua lại để xem cận hành động này của Hoà Minzy

Cả hai vui vẻ quay clip quảng bá cho sản phẩm mới của nữ ca sĩ

Thời gian gần đây, cả hai được netizen nhiệt tình ghép đôi. Trong họp báo tại quê nhà, Hoà Minzy lên tiếng về sự xuất hiện của Văn Toàn: "Văn Toàn không phải người Bắc Ninh, ‘chưa’ phải người Bắc Ninh. Em muốn tất cả những người đóng MV đều là người Bắc Ninh. Còn vì sao Văn Toàn xuất hiện trong trailer là để ‘bắt trend’, ‘xào couple’. Hoà với Văn Toàn chỉ đơn giản là bạn thân, và đã thân hơn 10 năm rồi. Cả 2 gặp nhau đánh nhau suốt ngày. Hoà không hiểu tại sao mọi người yêu quý chúng mình đến vậy. Nếu để cộng đồng mạng làm xa cách chúng mình thì không được, thế nên chúng mình quyết định xào couple luôn".

Văn Toàn thân thiết với mẹ của Hoà Minzy

Năm 2014, khi Hòa Minzy là một ca sĩ "tân binh" thì Văn Toàn là lứa cầu thủ U19 Việt Nam nổi đình đám. Văn Toàn và Hoà Minzy được cho là quen nhau qua tình cũ của nữ ca sĩ. Thế nhưng cách đây không lâu, Hoà Minzy cho biết Văn Toàn mới là cầu thủ đầu tiên mà cô quen biết. Hoà Minzy vốn có tình yêu với thể thao, đặc biệt là bóng đá. Tính đến hiện tại, cả hai đã có 11 năm gắn bó.

Vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 28 của Văn Toàn, Hòa Minzy đã đăng tải tâm thư dài đúng 0h để chúc mừng bạn thân. Nữ ca sĩ cho biết tình bạn của cả hai đã kéo dài 10 năm, từng có giai đoạn suýt kết thúc nhưng vì trân trọng nhau nên vẫn tiếp tục đồng hành. Hoà Minzy chia sẻ: "Cậu là người tôi quen đầu tiên trong tất cả các cầu thủ, chúng ta là bạn của nhau đã 10 năm rồi. Tôi vẫn hay nghĩ nếu không trân trọng nhau thì có lẽ tình bạn này đã kết thúc vào 7-8 năm trước. 10 năm trước hay bây giờ cậu vẫn luôn ủng hộ tôi như thế, luôn có mặt lúc tôi cần và tôi cũng vậy".

Hoà Minzy từng chia sẻ Văn Toàn là cầu thủ đầu tiên mà cô thân thiết

Đây không phải lần đầu cả hai vướng tin đồn hẹn hò. Nam cầu thủ từng lên tiếng giải thích: "Có nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng tôi đang hẹn hò, thậm chí cưới Hòa. Khi đọc những cái đó, tôi chỉ biết cười thôi. Với những người trẻ, khi thấy những thông tin đó thì có thể phân biệt được là thật hay giả. Tuy nhiên, những cô chú, họ hàng của tôi ở quê khi đọc được thông tin đó thì tưởng là thật nên đã hỏi lại tôi. Tôi cũng thấy rất đau đầu về vấn đề này. Hòa và tôi đã quen nhau hơn 10 năm rồi. Cả hai đối xử với nhau thế nào, quan tâm ra sao thì cũng không cần nói quá nhiều nữa. Tôi nghĩ Hòa vẫn đang trên đà phát triển rất tốt. Tôi cũng luôn ủng hộ cậu ấy. Đối với tôi, Hòa là người vui vẻ, nhiệt tình, hết lòng vì bạn bè".

Văn Toàn nhiều lần khẳng định là bạn thân của Hoà Minzy

Tác giả: Hạ Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn