Hòa Minzy bị "cắt sóng" tại Ca sĩ mặt nạ gây xôn xao

Đêm chung kết Ca sĩ mặt nạ vừa công bố top 3 chung cuộc là Ong Bây Bi, Voi Bản Đôn và Cú Tây Bắc. Điều đặc biệt ở đêm này là dưới khán đài có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ từng tham gia hai mùa cũng như những tên tuổi nổi tiếng khác, trong đó có Hòa Minzy.

Hòa Minzy cổ vũ Voi Bản Đôi trong teaser.

Lily, Hòa Minzy ngồi cạnh Vũ Thảo My.

Trong teaser chương trình tung ra trước chung kết, giọng ca Rời bỏ ngồi cạnh ca sĩ Lily. Hòa Minzy tỏ ra vô cùng phấn khích trước màn trình diễn của Voi Bản Đôn và hét to cổ vũ. Khi bị phát hiện, nữ ca sĩ được Ngô Kiến Huy gọi là “trưởng fanclub của Voi Bản Đôn”. Hòa Minzy hóm hỉnh cho hay: “Cố lên Voi Bản Đôn! Không biết anh có phải một người bạn của em không? Mà em nghe giọng hát thì rất giống”.

Thế nhưng ở tập phát sóng chính thức, Hòa Minzy hoàn toàn không có phân cảnh nào trong suốt hơn 3 tiếng. Điều này khiến người hâm mộ của giọng ca 9X hoang mang và suy đoán lý do cô bị “cắt sóng”.

“Nhớ teaser có Hòa Minzy, LyLy mà giờ không thấy đâu”, “Vì sao chương trình lại xóa khúc của Hòa Minzy thế?”, “Ê-kíp không để Hòa Minzy, LyLy lên show vì sợ lộ danh tính Voi Bản Đôn là Anh Tú à?”... là một số bình luận của dân mạng.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao với tin đồn Voi Bản Đôn là Anh Tú. Hòa Minzy và Lily đều là những người bạn rất thân thiết của nam ca sĩ. Vì thế, cả hai được cho rằng đã xuất hiện ở đêm chung kết để cổ vũ Anh Tú.

Khi chúng tôi liên hệ về việc này, đại diện ê-kíp Ca sĩ mặt nạ từ chối trả lời vấn đề này.

Anh Tú và Hòa Minzy trong một sự kiện mới đây.

Trên trang cá nhân, Anh Tú cũng đăng tải hình ảnh một khoảnh khắc vui vẻ bên Hòa Minzy tại một sự kiện, kèm dòng chú thích: “Em thì xinh gái. Anh thì đẹp trai. 12 năm rồi, vẫn ngồi bên nhau”. Dưới phần bình luận, khi thấy khán giả “đẩy thuyền” vì đẹp đôi, nam ca sĩ vội đính chính: “Anh và Hìa chỉ là anh em thôi nhé chứ tụi anh không có gì đâu. Đừng giận anh nhé”.

Hòa Minzy và Anh Tú đều là những nghệ sĩ trẻ sở hữu giọng hát khỏe, nội lực trong showbiz. Nếu Anh Tú được biết đến nhiều hơn với danh hiệu Á quân Giọng hát Việt 2017 và vai trò ca sĩ hỗ trợ các mùa Rap Việt, Hòa Minzy lại là giọng ca có nhiều bài hit như Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Thị Mầu...

Cả hai từng học chung khoa Thanh nhạc trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và thân thiết từ khi còn chưa nổi tiếng.

Hòa Minzy và Anh Tú là đôi bạn thân 12 năm.

Trong một talkshow truyền hình, Hòa Minzy chia sẻ về tình bạn với Anh Tú: “Cả một khoa Thanh nhạc không ai là không biết đến độ điên của hai anh em khi sáp lại gần nhau. Anh Tú là người sẽ chơi tới cùng được với Hòa luôn. Hòa muốn gì thì anh Tú cũng sẽ chiều Hòa hết... Tú cõng Hoà từ lầu 4 xuống sảnh, vừa đi vừa hát với nhau là chuyện bình thường. Rồi hai anh em đi diễn thì lúc nào cũng song ca, hoặc Tú ở dưới hát theo Hòa. Đây là một tình anh em cực kì tuyệt vời”.

