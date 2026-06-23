Hoa hậu Việt lấy chồng làm Bộ Ngoại giao, chuyện tình bắt đầu ở Ai Cập

Giữa showbiz nhiều biến động, có một Hoa hậu Việt nhiều năm qua gần như không gắn với bất kỳ ồn ào nào về đời tư hay sự nghiệp. Người đẹp này chính là Ngọc Hân. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010 và luôn giữ hình ảnh nền nã, kín tiếng. Sau nhiều năm độc thân, cô khiến công chúng bất ngờ khi công khai chuyện tình cảm và tiến tới hôn nhân với ông xã làm việc trong ngành ngoại giao.

Ngọc Hân là Hoa hậu hiếm hoi không dính ồn ào về đời tư, sự nghiệp. Ảnh: FBNV

Ngọc Hân sinh năm 1989 tại Hà Nội, từng có nhiều năm hoạt động người mẫu trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010 ở tuổi 21. Thời điểm đó, chiến thắng của cô từng tạo ra không ít ý kiến trái chiều, tuy nhiên theo thời gian, nàng hậu dần chứng minh được sức hút bằng con đường phát triển bền bỉ và hình ảnh sạch scandal hiếm có trong showbiz Việt.

Sau đăng quang, thay vì tập trung vào các hoạt động giải trí hay lấn sân phim ảnh, Ngọc Hân lựa chọn hướng đi riêng khi theo đuổi lĩnh vực thời trang và phát triển thương hiệu áo dài mang tên mình. Cô cũng nhiều lần mang tà áo dài Việt xuất hiện tại các sự kiện văn hoá, ngoại giao trong và ngoài nước nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Ngọc Hân còn đảm nhận vai trò chuyên gia cố vấn truyền thông tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và tích cực tham gia các dự án cộng đồng, thiện nguyện. Suốt hơn một thập kỷ sau đăng quang, người đẹp vẫn duy trì hình ảnh thanh lịch, kín tiếng trong đời tư, được khán giả yêu mến nhờ lối sống nền nã và gần như không vướng ồn ào.

Ngọc Hân từng làm người mẫu trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010. Ảnh: FBNV

Sau đăng quang, thay vì tập trung vào các hoạt động giải trí hay lấn sân phim ảnh, Ngọc Hân lựa chọn hướng đi riêng khi theo đuổi lĩnh vực thời trang và phát triển thương hiệu áo dài mang tên mình. Ảnh: FBNV

Đầu năm 2022, Ngọc Hân gây chú ý khi được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc tại một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, chuyên đầu tư, xây dựng và vận hành các khu du lịch sinh thái cao cấp.

Theo thông tin công bố, trong năm đầu tiên đảm nhận vai trò này, người đẹp ghi nhận mức thu nhập khoảng 933 triệu đồng cho 9 tháng làm việc. Sang năm 2023, tổng thu nhập của cô đạt khoảng 1,4 tỷ đồng, tương đương trung bình gần 117 triệu đồng mỗi tháng.

Đến tháng 5/2024, Ngọc Hân chính thức không còn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc. Phía người đẹp cho biết quyết định này được đưa ra nhằm dành thời gian tập trung cho những kế hoạch và mục tiêu cá nhân trong giai đoạn tiếp theo.

Đầu năm 2022, Ngọc Hân gây chú ý khi được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc tại một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Ảnh: FBNV

Ở tuổi ngoài 30, chuyện tình cảm của Ngọc Hân từng khiến công chúng không khỏi tò mò bởi người đẹp rất hiếm khi chia sẻ về đời tư. Sau nhiều năm kín tiếng, đến năm 2022, cô mới chính thức công khai chuyện hôn nhân và tổ chức đám cưới với bạn trai lâu năm, dù cả hai đã đăng ký kết hôn từ năm 2019.

Ông xã của Ngọc Hân là Phạm Phú Đạt, sinh năm 1990, hiện công tác trong ngành ngoại giao. Cặp đôi có hơn một thập kỷ đồng hành trước khi về chung một nhà. Đặc biệt, cơ duyên quen biết của cả hai lại bắt đầu từ một chuyến công tác tại Ai Cập vào năm 2011.

Nhắc lại lần gặp đầu tiên, Ngọc Hân kể ông xã chủ động bắt chuyện bằng một câu nói khiến cô bất ngờ: "Vừa gặp tôi, chàng trai ấy nở nụ cười rất tươi hỏi: 'Chị Hân có nhớ em không? Chị em mình học cùng trường Trần Nhân Tông'. Tôi chưa kịp nhớ lại thì anh nói luôn: 'Em hỏi đùa chị thế thôi, chị không biết em đâu, vì khác khóa và em học có một năm lớp 10 rồi sang Ai Cập học đến bây giờ'".

Sau nhiều năm kín tiếng, đến năm 2022, cô mới chính thức công khai chuyện hôn nhân và tổ chức đám cưới với bạn trai lâu năm. Ảnh: FBNV

Trong suốt thời gian yêu nhau, cả hai từng trải qua không ít thử thách vì yêu xa. Khi Phú Đạt liên tục công tác ở nhiều quốc gia, Ngọc Hân vẫn tập trung phát triển công việc kinh doanh áo dài tại Việt Nam. Để duy trì mối quan hệ, cả hai thường chủ động bay đến nơi đối phương làm việc hoặc chọn một điểm đến trung gian để gặp gỡ.

Sau nhiều năm gắn bó, Ngọc Hân nhận lời cầu hôn vào dịp Valentine năm 2019. Người đẹp từng tiết lộ ông xã tự tay làm socola để bày tỏ tình cảm và cô đã cẩn thận lưu giữ món quà đặc biệt ấy suốt nhiều năm như một kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình yêu của cả hai.

Trong suốt thời gian yêu nhau, cả hai từng trải qua không ít thử thách vì yêu xa. Ảnh: FBNV

Tháng 12/2022, Hoa hậu Ngọc Hân chính thức tổ chức hôn lễ cùng ông xã Phú Đạt sau hơn một thập kỷ quen biết và đồng hành. Đám cưới của cặp đôi quy tụ hơn 800 khách mời, trở thành một trong những sự kiện nhận được nhiều sự quan tâm thời điểm đó.

Sau khi lập gia đình, Ngọc Hân vẫn duy trì các hoạt động kinh doanh và công việc cá nhân nhưng đồng thời dành nhiều thời gian hơn để vun vén tổ ấm. Trên mạng xã hội, người đẹp thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường nhẹ nhàng, các chuyến đi cùng chồng hay những lát cắt giản dị trong cuộc sống hôn nhân.

Nói về cuộc sống hiện tại, Hoa hậu Việt Nam 2010 cho biết cô không còn đặt nặng việc phải xuất hiện dày đặc trong showbiz. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Ngọc Hân lựa chọn theo đuổi nhịp sống cân bằng hơn, ưu tiên sự ổn định trong công việc và niềm vui đến từ gia đình.

Sau khi kết hôn, Ngọc Hân sắp xếp lại thời gian biểu để ưu tiên gia đình. "Bây giờ, khi đã có một gia đình nhỏ của riêng mình, tôi bắt buộc phải học cách cân bằng lại và quan tâm nhiều hơn. Tôi tự đặt ra yêu cầu phải ở nhà các buổi tối và cuối tuần để có thể vun vén tổ ấm, nấu những món ăn ngon cho chồng. Chính vì vậy, bạn bè của tôi ai cũng nhận xét, từ khi lấy chồng, dường như Hân thay đổi quá nhiều", Hoa hậu chia sẻ.

Chồng của Ngọc Hân tên Phạm Phú Đạt, kém cô một tuổi, làm việc trong ngành ngoại giao. Ảnh: FBNV

Cô và ông xã Phạm Phú Đạt đăng ký kết hôn năm 2019, tổ chức đám cưới năm 2022. Ảnh: FBNV

Tác giả: Minh Ngọc

Nguồn tin: Thanh niên Việt