Hoa hậu Thái Lan bị rò rỉ nhiều clip nhạy cảm

The Thaiger đưa tin Hoa hậu Hòa bình Prachuap Khiri Khan 2026 bị tước vương miện chỉ sau một ngày đăng quang vì rò rỉ video nhạy cảm. Suphannee “Baby” Noinonthong thừa nhận cô là nhân vật chính trong các video và ảnh chụp đang lan truyền trên mạng xã hội. Suphannee “Baby” Noinonthong chia sẻ cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc xuất hiện trong các nội dung khỏa thân để kiếm tiền chữa bệnh cho người mẹ nằm liệt giường vào thời điểm đó.

Suphannee “Baby” Noinonthong, 27 tuổi, đăng quang Hoa hậu Hòa bình Prachuap Khiri Khan 2026 vào 20/9, trở thành đại diện cấp tỉnh tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026. Tại đây, cô sẽ tranh tài cùng các đại diện từ 76 tỉnh thành khác của Thái Lan.

Tuy nhiên, hôm 21/9, Baby bất ngờ bị tước bỏ vương miện vì những đoạn phim nhạy cảm của cô bị lan truyền trên mạng.

Thông báo chính thức từ ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Prachuap Khiri Khan 2026 nêu rõ: “Miss Grand Prachuap Khiri Khan đương nhiệm năm 2026 bị phát hiện đã tham gia một số hoạt động không phù hợp với tinh thần và nguyên tắc mà các thí sinh phải tuân thủ. Do đó, chúng tôi phải chấm dứt nhiệm kỳ của cô ấy”.

Suphannee “Baby” Noinonthong bật khóc khi vướng ồn ào. Ảnh: The Thaiger.

Ở một trong các video đang lan truyền, Suphannee “Baby” Noinonthong mặc trang phục xuyên thấu màu hồng và nhảy múa trước ống kính. Cô sử dụng dụng cụ được cho đồ chơi tình dục, hút thuốc lá điện tử và thoa son môi lên cơ thể.

Sau khi ồn ào nổ ra, Baby chia sẻ cô đã phải vật lộn để đạt được vị trí hiện tại và mong muốn có thêm nhiều cơ hội trong ngành giải trí. Cô thừa nhận đã chọn sai con đường trong quá khứ nhưng bày tỏ quyết tâm hoàn thiện bản thân và hướng tới một con người tốt đẹp hơn.

Baby bật khóc và làm rõ rằng video nhạy cảm của cô đã bị các trang web cờ bạc bất hợp pháp sử dụng sai mục đích mà không có sự đồng ý của cô, đồng thời khẳng định cô chưa bao giờ quảng bá cho các doanh nghiệp như vậy.

Phản ứng của dư luận hiện tại chia rẽ. Một số cư dân mạng động viên Baby giữ vững tinh thần, trong khi những người khác chỉ trích cô vì đã làm hoen ố danh tiếng của cuộc thi. Một số người cũng cáo buộc ban tổ chức kiểm tra lý lịch thí sinh không đầy đủ.

Trong bài đăng mới nhất, Baby tuyên bố cô sẽ nộp đơn báo cáo cảnh sát để chống lại các trang web cờ bạc đã sử dụng video của cô mà không được phép.

Tác giả: Minh Hạo

Nguồn tin: znews.vn