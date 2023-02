Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh có tin 'cực vui'?

Thời gian gần đây, mỗi khi xuất hiện trước công chúng, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thường lựa chọn những bộ trang phục tối màu, rộng rãi, khéo léo che đi dáng người của mình.

Vào tháng 11/2022, có tin đồn cho rằng Đỗ Mỹ Linh và ông xã đi khám thai. Tuy nhiên thông tin này chưa được xác thực.

Đến tháng 12/2022, Đỗ Mỹ Linh cùng gia đình chồng sang Singapore cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam. Cô liên tục dùng tay che chắn vòng hai khi xuất hiện nơi công cộng càng khiến nhiều người bán tin bán nghi.

Đỗ Mỹ Linh và ông xã Đỗ Vinh Quang.

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện clip trong buổi tiệc sinh nhật của chồng thiếu gia và Đỗ Mỹ Linh.

Trong khi Đỗ Vinh Quang diện vest cực bảnh bao, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lại chọn đầm trắng trễ vai vô cùng cuốn hút nhưng không kém phần thanh lịch, quyến rũ.

Dân tình còn đặc biệt chú ý tới vòng hai có phần nhô cao và rõ của Đỗ Mỹ Linh khi cô cúi người xuống cắt bánh sinh nhật cùng ông xã. Qua đó, cư dân mạng càng thêm phần khẳng định nàng hậu xinh đẹp đang có tin “cực vui”.

Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi lộ vòng 2 tròn xoe.

Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 và là nàng hậu rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Vào tháng 10/2022, nàng hậu thông báo kết hôn với thiếu gia Đỗ Vinh Quang - con trai Bầu Hiển - sau 2 năm hẹn hò kín tiếng.

Nàng hậu nhận xét bạn đời của mình là một người rất ấm áp, sống tình cảm. Cả hai có nhiều điểm chung do được nuôi dạy trong gia đình truyền thống ở Hà Nội.

Sau khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh thường xuyên xuất hiện cùng ông xã tại những sự kiện quan trọng. Bên cạnh đó, cô cũng có mối quan hệ rất tốt với các thành viên trong gia đình nhà chồng, đặc biệt rất thân thiết với anh chồng là doanh nhân Đỗ Quang Vinh.

Người đẹp cũng tiết lộ, cô rất hạnh phúc vì được nhà chồng tôn trọng. “Chồng và gia đình chồng không cấm đoán hay ép tôi phải đi theo định hướng nào. Anh Quang luôn ủng hộ và đặt niềm tin ở tôi”.

Sau đám cưới, cô vẫn đang duy trì công việc MC truyền hình và làm mẫu. Có thể thấy, nàng hậu đang có cuộc sống viên mãn cả về sự nghiệp lẫn hôn nhân.

