Hồ nước bị vỡ ở Lâm Đồng không có trong hạng mục dự án được cấp phép

Người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Sở NN&MT khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ các thủ tục liên quan tới hồ nước vừa bị vỡ. Đây là hồ nước nằm trong dự án Công ty Trang Trại Việt rộng 20ha, chứa 900.000m3 nước. Hồ tọa lạc trên núi, thuộc thôn 2, xã Tuy Phong. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hồ nước này "không có giấy phép xây dựng".

Hiện trường vỡ hồ chứa nước ở xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng.

“Đây là nhân tai, không phải thiên tai!..”, đồng chí Hồ Văn Mười nói, đồng thời đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các cơ quan chức năng sớm làm rõ, có hướng xử lý theo quy định.

Theo ông Nguyễn Hà Lộc, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng, dự án của Công ty Trang Trại Việt được cấp phép từ năm 2017, thi công năm 2018 với nhiều hạng mục phục vụ chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất phân bón... nhưng không có hạng mục hồ chứa nước này trong hồ sơ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, động viên gia đình bị thiệt hại mưa lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương phải khẩn trương hỗ trợ nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ hồ dọn dẹp nhà cửa, phục hồi tài sản bị nước cuốn trôi để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã tới thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình cháu bé 13 tuổi bị nước cuốn trôi vào tối 1/11 tại thôn 2, xã Tuy Phong.

Như báo CAND đã thông tin, tối 1/11, hồ nước trên thượng nguồn của Công ty Trang Trại Việt vỡ tung. Nước cuồn cuộn kéo theo đất đá từ trên núi đổ xuống khu dân cư phía hạ lưu, gây lũ quét, ngập lụt nghiêm trọng.

Tài sản của người dân bị nước cuốn trôi trong vụ vỡ hồ nước.

Ngay trong đêm, lực lượng Công an địa phương, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 6, Phòng Cảnh sát PCCC -CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời có mặt, di dời khoảng 200 người tới nơi an toàn.

Sự cố vỡ hồ nước khiến 3 người trong một gia đình bị cuốn trôi, hai người lớn được lực lượng chức năng phát hiện, giải cứu thành công. Cháu bé 13 tuổi bị nước lũ cuốn xuống hạ lưu dẫn tới tử vong.

Tác giả: Khắc Lịch

Nguồn tin: cand.com.vn