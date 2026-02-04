Hồ Con Rùa, chợ Bến Thành thay 'áo mới', người dân đổ về check-in

Hay tin Hồ Con Rùa đang "thay áo mới", Nguyễn Thị Kim Tuyến (22 tuổi) đến chụp ảnh check-in. "Mình thường xuyên ra đây để chụp ảnh với bạn bè, trước sự thay đổi lần này, mình cũng khá bất ngờ vì đã quen với giao diện trước đây", Kim Tuyến nói. Trước đó, vào cuối tháng 1, khu vực Hồ Con Rùa bất ngờ xuất hiện với diện mạo mới khi khoác lên mình gam xanh ngọc chủ đạo. Việc chỉnh trang tạo nên nhiều ý kiến trái chiều vì một bộ phận người dân đã quen với sắc xám của bê tông và những mảng xanh tự nhiên. Đến ngày sáng 1/2, theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, đoạn cầu thang dẫn lên khu vực trung tâm hồ Con Rùa - trước đó được sơn xanh - đã chuyển sang màu xám bạc.