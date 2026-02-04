Hồ Con Rùa, chợ Bến Thành thay 'áo mới', người dân đổ về check-in

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, Dinh Độc Lập trở thành địa điểm yêu thích của nhiều người dân và du khách. Nhiều bạn trẻ xúng xính áo dài rực rỡ sắc màu đến chụp ảnh, tạo nên khung cảnh như ngày hội trang phục truyền thống.
Nhóm của Lê Thanh Vân (23 tuổi, áo dài phối ren) đầu tư mua tripod để tự canh được góc chụp ưng ý mà không cần thuê thợ chụp. Thay vì những tà áo dài truyền thống, Vân chọn áo phối ren để thêm phần phá cách. Ngoài ra, cô còn kết hợp đeo chuỗi hạt ngọc trai, kính mắt, quạt nhằm tạo điểm nhấn cho tổng thể trang phục.
Tranh thủ những ngày nắng đẹp, Trần Minh Quân (24 tuổi, áo dài xanh đậm) cùng nhóm bạn của mình ghé Dinh Độc Lập, thay phiên chụp cho nhau để có ảnh "sống ảo" ngày Tết. Mỗi bạn khoác lên mình một tà áo dài với gam màu riêng.
Cảnh “1 m2 10 người mặc áo dài” khiến không khí Dinh Độc Lập những ngày này ngập tràn sắc xuân. Hòa cùng với khung cảnh đó là tiếng cười nói rộn ràng, tạo nên bức tranh du xuân nhộn nhịp, đầy sức sống giữa lòng TP.HCM.
Lá cờ, cành mai, đào, tuyết mai… trở thành những đạo cụ quen thuộc của các bạn trẻ khi đến Dinh Độc Lập chụp ảnh Tết. Trước cổng dinh, một số người tranh thủ bày bán các cành hoa giả, phục vụ khách tham quan có nhu cầu mua nhanh một phụ kiện phù hợp để tạo dáng, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ dịp cận Tết.
Hay tin Hồ Con Rùa đang "thay áo mới", Nguyễn Thị Kim Tuyến (22 tuổi) đến chụp ảnh check-in. "Mình thường xuyên ra đây để chụp ảnh với bạn bè, trước sự thay đổi lần này, mình cũng khá bất ngờ vì đã quen với giao diện trước đây", Kim Tuyến nói. Trước đó, vào cuối tháng 1, khu vực Hồ Con Rùa bất ngờ xuất hiện với diện mạo mới khi khoác lên mình gam xanh ngọc chủ đạo. Việc chỉnh trang tạo nên nhiều ý kiến trái chiều vì một bộ phận người dân đã quen với sắc xám của bê tông và những mảng xanh tự nhiên. Đến ngày sáng 1/2, theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, đoạn cầu thang dẫn lên khu vực trung tâm hồ Con Rùa - trước đó được sơn xanh - đã chuyển sang màu xám bạc.
Thay vì những gam màu nhẹ nhàng như hồng, trắng, Huyền My (25 tuổi) diện áo dài xanh đậm, quần đỏ, kết hợp bông tai màu vàng, tạo nên tổng thể bắt mắt, nổi bật. Trang phục của cô có phần ton sur ton với những cánh cửa của chợ Bến Thành, giúp khung hình thêm hài hòa và ấn tượng.
Cùng bạn bè đến chợ Bến Thành chụp ảnh Tết, Phương Thúy (24 tuổi, áo tím) khá ngạc nhiên trước khung cảnh mới lạ của nơi này. "Tết năm ngoái mình cũng đến đây chụp hình, năm nay ra đến nơi thấy diện mạo của chợ thay đổi nhiều nên khá bỡ ngỡ. Tuy nhiên do các hạng mục chỉnh trang chưa hoàn thiện nên mình không đánh giá được nhiều", Thuý bày tỏ.
Việt Hà tranh thủ thời gian rảnh trong những ngày cuối năm để dạo quanh thành phố, chụp ảnh Tết. Cô cho biết đã chụp ở một quán cà phê, Dinh Độc lập, Bưu điện và Đường sách TP.HCM. "Sau khi trải nghiệm, mình thấy chụp ở các địa điểm ngoài trời giúp mình có nhiều hình đẹp hơn so với ở quán cà phê vì ở đây có ánh sáng khá đẹp, khung cảnh khi lên hình cũng tự nhiên hơn. Theo mình, năm nay đường sách được trang trí theo chủ đề Tết rõ ràng hơn các năm trước, không khí cũng đông vui, nhộn nhịp hơn", Hà nói.
“Mình chọn đến Đường sách chụp ảnh Tết vì đây là một biểu tượng văn hóa của TP.HCM, đồng thời cũng là địa điểm quen thuộc của mình từ thời còn là sinh viên. Vừa chụp ảnh, mình vừa dạo quanh xem các gian hàng bày bán ấn phẩm Tết. Điều này mang đến trải nghiệm khá thú vị, thư giãn giữa những ngày cuối năm còn nhiều bộn bề công việc”, Huỳnh Thanh Thảo (26 tuổi) chia sẻ.
Tác giả: Khương Nguyễn - An Khánh
Nguồn tin: znews.vn