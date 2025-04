HLV Tottenham thừa nhận sai lầm với Son Heung-min

Son phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 22/4, Son vắng mặt trong thất bại 1-2 của Tottenham trước Nottingham Forest ở vòng 33 Premier League. Ở hai trận trước đó gặp Wolves và Frankfurt, tiền đạo người Hàn Quốc cũng không thi đấu vì chấn thương.

"Son gặp vấn đề trong một thời gian dài", HLV Postecoglou nói. "Tình hình chấn thương của cậu ấy không cải thiện và thậm chí còn xấu đi. Đây là thời điểm tốt để Son nghỉ ngơi".

HLV Postecoglou thừa nhận ông muốn giữ Son ở trạng thái tốt nhất cho vòng bán kết Europa League gặp Bodo/Glimt. Đây cũng là đấu trường duy nhất mà Spurs có cơ hội lên ngôi ở mùa giải này.

Trước khi nghỉ thi đấu, Son có 7 pha lập công và 9 kiến tạo tại Premier League mùa này. Tuy nhiên, trong hơn 1 tháng qua, anh chưa ghi bàn nào cho Spurs. Lần gần nhất Son "nổ súng" cho CLB thành London là vào ngày 9/3, trong trận gặp Bournemouth.

Phong độ của Son ở mùa giải này gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều CĐV không hài lòng và muốn tước băng đội trưởng của tiền đạo này. Bộ phận người hâm mộ cho rằng tốc độ của Son không còn tốt như trước. Đồng thời, việc phải cày ải quá nhiều khiến Son thiếu sự đột biến và tỏ ra đuối sức ở giai đoạn cuối trận.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn video gây chú ý về chấn thương của Son Heung-min Ảnh hưởng kéo dài từ việc trật khớp ngón tay của Son Heung-min đã được ghi lại cận cảnh trong video mới nhất, khiến người hâm mộ bày tỏ lo ngại về cơn đau anh phải chịu đựng.

Tác giả: Duy Luân

Nguồn tin: znews.vn