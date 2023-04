HLV Sông Lam Nghệ An nói gì sau chiến thắng đầu tiên ở V-League?

HLV Sông Lam Nghệ An vui mừng với chiến thắng đầu tiên ở V-League 2023.

Sông Lam Nghệ An không thắng trận nào sau 6 vòng đầu tiên của V-League 2023 qua đó nhận về nhiều hoài nghi từ phía người hâm mộ đồng thời khiến cho chiếc ghế của HLV Huy Hoàng trở nên lung lay dữ dội.

Phải tới vòng đấu thứ 7, với lợi thế sân nhà, Quế Ngọc Hải và các đồng đội mới có được chiến thắng 3-1 trước đối thủ yêu thích Hoàng Anh Gia Lai qua đó vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, bằng điểm nhưng kém hơn đội bóng phố Núi về chỉ số phụ.

Sau trận đấu huấn luyện viên Huy Hoàng chia sẻ: “Đây là trận đấu tốt của cả hai đội. Tinh thần thi đấu của Sông Lam Nghệ An rất tuyệt vời. Đặc biệt các cầu thủ trẻ nhận được sự động viên từ các anh lớn nên đã vượt qua áp lực và có màn thể hiện hay ở trận này”.

Đây là trận đấu đầu tiên Sông Lam Nghệ An ghi được đến 3 bàn thắng, điều mà trước đó đội bóng xứ Nghệ không thể làm được: “Tôi nghĩ các cầu thủ đã bước qua được rào cản tâm lý, nên việc dứt điểm của các cầu thủ đã tốt hơn so với các trận đấu trước”.

Trận này lượng khán giả đến sân không nhiều so với những trận đấu mùa giải trước khi có Hoàng Anh Gia Lai đến làm khách. Về điều này, thuyền trưởng của Sông Lam Nghệ An chia sẻ: “Tôi nghĩ các cổ động viên xứ Nghệ luôn theo dõi đội bóng Sông Lam Nghệ An. Tôi xin chân thành cảm ơn các cổ động viên đã không quản ngại khó khăn đội mưa theo dõi đội nhà thi đấu và cảm ơn các cổ động viên đã theo dõi trận đấu qua màn hình.

Trong thời điểm khó khăn này, họ vẫn luôn tiếp lửa cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An, tôi nghĩ các cầu thủ cứ thi đấu hết mình, máu lửa như trận đấu này rồi khán giả sẽ quay lại để ủng hộ đội bóng”.

Trong quãng nghỉ tới đây, nhà cầm quân xứ Nghệ cho rằng Sông Lam Nghệ An sẽ cần tiếp tục tìm ra những điểm tốt để phát huy và cải thiện những mặt còn hạn chế.

“Ở trận này, các đường lên bóng của Sông Lam Nghệ An được triển khai rất tốt và ban huấn luyện sẽ cùng phân tích điều đó với các cầu thủ để họ hiểu và làm tốt hơn nữa ở những vòng đấu tới”, huấn luyện viên Huy Hoàng nói thêm.

Chia sẻ về những tháng ngày đã qua khi cầm quân tại đội bóng xứ Nghệ, huấn luyện viên Huy Hoàng nói: “Thực lòng mà nói, làm bóng đá luôn có áp lực, các trận đấu chúng tôi đã không có được kết quả như mong muốn. Tuy nhiên qua trận đấu này, chúng tôi đã trưởng thành hơn trong công tác huấn luyện cũng như các cầu thủ đã biết vượt qua được áp lực trong trận đấu”.

Kết quả: Sông Lam Nghệ An 3-1 Hoàng Anh Gia Lai

Ghi bàn:

Sông Lam Nghệ An: Olaha (3'), Soladio (36', 59')

Hoàng Anh Gia Lai: Oliveira (43')

Tác giả: Đại Phú

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn