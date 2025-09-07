HLV Singapore khen ngợi ngôi sao của U23 Việt Nam

Đình Bắc được huấn luyện viên U23 Singapore Firdaus Kassim ngợi khen.

Tối 6/9 trên sân Việt Trì (Phú Thọ), U23 Singapore đã để thua 0-1 trước U23 Việt Nam tại lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, qua đó chính thức bị loại.

Về phần mình, U23 Việt Nam có được trọn vẹn 6 điểm sau hai lượt trận, tiếp tục dẫn đầu bảng C và sáng cửa góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á năm tới.

Dù thi đấu phòng ngự số đông, đội bóng của HLV Firdaus Kassim vẫn không thể tránh khỏi trận thua thứ hai liên tiếp trước sức ép quá lớn tới từ hàng công của U23 Việt Nam.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV trưởng U23 Singapore Firdaus Kassim chia sẻ: “Lời đầu tiên tôi xin chúc mừng ĐT Việt Nam đã giành được thắng lợi trong trận đấu ngày hôm nay, tuyển U23 Việt Nam là 1 đội bóng chất lượng, là đội bóng hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại."

HLV U23 Singapore cũng dành những lời khen cho các học trò của mình trong trận đấu với U23 Việt Nam: "Về các cầu thủ U23 Singapore họ đã chơi rất tốt hôm nay, chúng tôi đã cố gắng hạn chế tối đa các tình huống tấn công của U23 Việt Nam.

Chúng tôi biết U23 Việt Nam có hàng tấn công rất mạnh. Chúng tôi đã phòng ngự tốt. Các cầu thủ đã thi đấu tốt trước Việt Nam, họ đã tạo ra 1 vài cơ hội. Dù sao thì tôi vẫn rất tự hào với các cầu thủ của mình"

HLV Firdaus Kassim cũng đã dành những lời khen cho tiền đạo Đình Bắc: “Với tôi cầu thủ số 7 (Đình Bắc) là cầu thủ tôi yêu thích nhất, là 1 cầu thủ rất thông minh. Nếu tôi có cơ hội làm việc với bạn ấy thì tôi sẽ làm được nhiều điều tuyệt vời hơn”

Sau hai trận thua liên tiếp, U23 Singapore sẽ bước vào lượt trận cuối gặp U23 Bangladesh với hy vọng tìm kiếm ít nhất một trận hòa để rời giải với kỷ niệm đẹp.

Tác giả: Tâm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn