Công Phượng đang mâu thuẫn với HLV Nguyễn Việt Thắng?

HLV Việt Thắng phủ nhận tin đồn đang có mâu thuẫn với tiền đạo Nguyễn Công Phượng - Ảnh: ĐN

Công Phượng đang trải qua giai đoạn khó khăn ở Đồng Nai. Kể từ đầu mùa giải, Công Phượng vẫn chưa ra sân trận nào cho đội nhà. Chân sút sinh năm 1995 gặp chấn thương dai dẳng, đang trong quá trình điều trị. Cách đây ít ngày, trang chủ CLB Đồng Nai đã đăng tải hình ảnh Công Phượng ra sân tập luyện cùng dòng trạng thái gây chú ý: “Có ai đang chờ đợi sự trở lại của đội trưởng Nguyễn Công Phượng không?"

Trước động thái của đội bóng miền Đông Nam Bộ, NHM đã rất kỳ vọng Công Phượng sẽ tái xuất trong chuyến làm khách gặp Thanh niên TP.HCM ở vòng 6 giải hạng Nhất QG 2025/26. Dù vậy, thêm một trận đấu nữa, Công Phượng tiếp tục vắng mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của Đồng Nai. Ở trận đấu tối 2/11, Công Phượng vẫn chỉ xuất hiện trên khán đài sân Thống Nhất để theo dõi các đồng đội thắng chật vật 4-2 trước đội cuối bảng Thanh Niên TP.HCM.

Ngoài việc chấn thương chưa hoàn toàn bình phục, gần đây xuất hiện một số thông tin thất thiệt cho rằng mối quan hệ giữa Công Phượng và HLV Nguyễn Việt Thắng không hòa hợp. Tuy nhiên, trao đổi với Bongdaplus, nhà cầm quân sinh năm 1981 đã phủ nhận điều này. HLV Việt Thắng cho biết việc chân sút sinh năm 1995 chưa thể thi đấu là do chưa bình phục chấn thương.

“Tôi yêu Công Phượng còn không hết, lấy đâu ra chuyện không hòa hợp. Công Phượng vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, chưa thể xỏ giày đinh vào sân tập thì sao mà thi đấu được. Công Phượng cũng đang được đội tạo điều kiện sang Singapore khám lại chấn thương. Tôi không biết người đưa ra thông tin trên với mục đích gì. Với một cầu thủ đẳng cấp như Công Phượng mà không dùng thì còn dùng ai? Không dùng Công Phượng là tự tôi triệt tiêu đi sức mạnh của mình à?”, HLV Việt Thắng tỏ ra không hài lòng trước thông tin xuất hiện rạn nứt với cậu học trò.

Công Phượng vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương đầu gối - Ảnh: ĐN

Chia sẻ về khó khăn khi thiếu Công Phượng, HLV Việt Thắng nói thêm: “Trận tiếp theo, Công Phượng chưa chơi được, chưa tập cùng đội. Tôi rất tiếc về Công Phượng. Từ đầu mùa, khi chuẩn bị cho Cúp Quốc gia thì Phượng đóng góp 4 bàn trong các trận đấu tập. Cậu ấy là linh hồn trong các đường lên bóng của Đồng Nai. Thiếu Công Phượng thì tôi phải xoay tua nhân sự, Minh Vương không phải tiền đạo nhưng cũng phải đẩy lên. Tôi dùng tiền vệ trung tâm khi thiếu Phượng. Chúng tôi chấn thương 14 người, phải xoay tua các vị trí. May mắn là tập thể chịu khát khao, lắng nghe, khám phá bản thân. Họ đá vị trí không sở trường nhưng vẫn làm tốt”.

HLV Việt Thắng tiết lộ thêm, ngoài Công Phượng, Đồng Nai còn đang có hơn chục ca chấn thương với mực độ nặng, nhẹ khác nhau. Điều này đang gây ra nhiều khó khăn cho ông cùng BHL. Dù vậy, trong bối cảnh hiện tại, Đồng Nai buộc phải xoay tua đội hình và HLV Việt Thắng khẳng định: "Còn bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu. Quan trọng là các cầu thủ luôn sẵn sàng và ra sân với tinh thần chiến đấu vượt khó".

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn