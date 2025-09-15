HLV Nguyễn Việt Thắng hết lời khen Minh Vương

Niềm vui của Minh Vương khi có bàn thắng cho Đồng Nai. Ảnh: Anh Khoa

Ở cuộc họp báo, HLV Nguyễn Việt Thắng đã đánh giá về đội nhà Đồng Nai với thang điểm như sau: Tinh thần thi đấu, 10 điểm. Thái độ thi đấu, 10 điểm. Sự tập trung cho trận đấu, 10 điểm. Tuy nhiên, chuyên môn thì ông chỉ cho đội nhà 6 điểm. Tuy nhiên, khi các phóng viên hỏi HLV Việt Thắng nhận xét ra sao về màn thể hiện của tân binh Minh Vương trong trận đấu này? Nhà cầm quân họ Nguyễn đã chia sẻ: “Thật sự hôm nay Minh Vương đã có sự thể hiện quá ổn. Thật sự 10 điểm vẫn chưa đủ để đánh giá về cậu ấy”.

Trong khi đó, ngoại binh Sandro dù cũng có 1 bàn thắng khi sút thành công quả phạt đền mở tỷ số cho Đồng Nai, nhưng HLV Việt Thắng chi cho ngoại binh này 6 điểm, kèm lời nhận xét: “Cậu ấy vẫn còn phải nỗ lực rất nhiều”. Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi ngoại binh này vẫn chưa có sự tập trung tốt cho trận đấu và bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Nhận định về trận đấu, HLV Nguyễn Việt Thắng cho biết: “Ở trận đấu này, sự chênh lệch trình độ giữa V.League và hạng Nhất không quá lớn, nhất là khi bỏ ngoại binh ra. Chưa kể đá ở sân nhà Đồng Xoài khiến tôi càng thêm tự tin. Thắng trận này tôi cảm thấy vui, nhưng thực sự vẫn có chút may mắn. Bên cạnh đó, tôi nhận thấy Becamex TP.HCM đã kiểm soát bóng tốt hơn”.

Nỗi buồn của HLV Nguyễn Anh Đức. Ảnh: Anh Khoa

Trong khi đó, HLV Nguyễn Anh Đức của Becamex TP.HCM cho bày tỏ: “Đầu tiên phải chúc mừng chiến thắng của Đồng Nai, nhưng bên cạnh đó phải cảm ơn trọng tài đã ‘hỗ trợ’ cho Đồng Nai có chiến thắng này. Thật sự tôi rất tiếc khi đội nhà thất bại, nhưng thật sự tôi hơi bất mãn với cách điều hành củas trọng tài ở trận này. Ngoài ra, lực lượng của chúng tôi đã không tốt ngay từ đầu, khi nhiều cầu thủ dính chấn thương, trong lúc Tiến Linh cũng ra đi về đội bóng khác, nên thất bại là điều cũng được dự báo”.

Tác giả: Tuấn Thành

Nguồn tin: bongdaplus.vn