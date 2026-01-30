HLV Nguyễn Văn Đàn bị kỷ luật sau bàn thua gây tranh cãi

HLV Nguyễn Văn Đàn chuẩn bị sẵn phương án trước Phú Thọ - Ảnh: QNFC

HLV Nguyễn Văn Đàn sẽ phải chấp hành án kỷ luật 3 trận, cùng số tiền phạt 10 triệu đồng do phản ứng quá mức khi lăng mạ, xúc phạm trọng tài ở trận thua tại vòng 7 Giải hạng nhất quốc gia.

Nguồn cơn dẫn đến sự tức giận của cựu trợ lý HLV Park Hang Seo là bởi bàn thua duy nhất xuất phát ở phút 41. Nó dẫn đến trận thua sát nút trên sân khách của CLB Quảng Ninh.

Cụ thể ở phút 41, sau khi được chăm sóc y tế, cầu thủ số 19 của CLB TP.HCM Nguyễn Quốc Hoàng ra ngoài sân và đứng tại vạch giữa sân cùng trọng tài thứ 4 Trần Văn Khỏe.

Theo đó trọng tài thứ 4 sẽ báo hiệu cho trọng tài chính - trọng tài Khổng Tam Cường - biết là số 19 đã sẵn sàng quay lại sân. Trọng tài chính sẽ ra hiệu và trọng tài thứ 4 cho phép.

Trọng tài Khổng Tam Cường đã làm đúng như vậy. Và trọng tài Khỏe cho Quốc Hoàng vào sân. Trùng hợp là trung vệ của CLB Quảng Ninh lại chuyền bóng về phía này. Quốc Hoàng cướp được bóng rồi phát triển sang cánh phải, dẫn đến bàn thua của Quảng Ninh.

HLV Văn Đàn cho biết: "Tôi không có ý khiếu nại vì trận đấu cũng qua lâu rồi. Tuy nhiên cái chính đây là trường hợp trọng tài phải rút kinh nghiệm khi phối hợp với nhau".

Án phạt đã có vài ngày sau trận đấu, tuy nhiên do các giải vô địch quốc gia phải tạm dừng nên đến nay mới có hiệu lực. HLV Văn Đàn vắng mặt trong chuyến làm khách tại Phú Thọ.

Chiều 30-1, CLB Xuân Thiện Phú Thọ gặp Quảng Ninh vào lúc 18h ở vòng 8 Giải hạng nhất quốc gia. Đội chủ nhà xếp thứ 10/12 đội với 6 điểm, còn Quảng Ninh đứng thứ 5 với 10 điểm.

Tác giả: Quang Thịnh

Nguồn tin: tuoitre.vn