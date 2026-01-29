HLV châu Âu kỳ vọng vào Xuân Son

Xuân Son được kỳ vọng sẽ thi đấu tốt ở trận gặp CLB Lion City Sailors.

Chiều 28/1, HLV Mauro có buổi họp báo trước thềm trận đấu giữa CLB Thép Xanh Nam Định và CLB Lion City Sailors (Singapore) trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Club Championship 2025/26 (Cúp C1 Đông Nam Á).

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đánh giá cao đối thủ đến từ Singapore: “Lion City Sailors FC là một đội bóng chất lượng. Họ đang có phong độ cao ở mùa giải năm nay với dàn cầu thủ chất lượng và 1 huấn luyện viên đã làm việc nhiều năm. Tuy nhiên, mục tiêu của CLB Thép Xanh Nam Định vẫn không thay đổi, chúng tôi muốn giành chiến thắng”.

HLV Mauro của CLB Thép Xanh Nam Định tự tin trước trận tiếp đón Lion City Sailors.

Huấn luyện viên trưởng CLB Thép Xanh Nam Định nhấn mạnh: “Tôi biết được rằng CLB Lion City Sailors vẫn đang trong nhịp thi đấu liên tục còn đây mới là trận đấu đầu tiên của chúng tôi sau quãng nghỉ dài ngày.

Đương nhiên quãng nghỉ là tốt để toàn đội có thêm thời gian rèn chiến thuật nhưng việc tập luyện quá lâu mà không thi đấu chính thức cũng không thực sự quá hiệu quả. Dẫu vậy, đây cũng không phải là vấn đề lớn. Tôi vẫn tin tưởng vào đội bóng của mình”, ông Mauro Jeronimo nói.

Huấn luyện viên Mauro Jeronimo cũng thẳng thắn thừa nhận đội nhà đang gặp vấn đề ở hàng phòng ngự: “Giai đoạn đầu mùa giải đội bóng đã nhận tương đối nhiều bàn thua. Chúng tôi đã rút kinh nghiệm để cải thiện phòng ngự trong thời gian tới. Bên cạnh đó, hàng công cũng đang có phong độ cao với nhiều cầu thủ có thể đột phá".

Về tình trạng của Xuân Son, HLV Thép Xanh Nam Định tiết lộ: “Dù chưa có thể trạng tốt nhất nhưng sự trở lại của cậu ấy là vô cùng cần thiết. Ở trận đấu với CLB Bangkok United, trong những phút cuối cùng Nguyễn Xuân Son vẫn miệt mài đi bóng, bứt tốc và có thêm một bàn thắng. Tôi rất thích và luôn thúc đẩy các cầu thủ chiến đấu như vậy".

Trong khi đó, trung vệ Lucas của Nam Định FC cũng bày tỏ quyết tâm cao độ: “Ngôi đầu bảng hiện tại chính là minh chứng cho sự nỗ lực của toàn đội. Chúng tôi luôn giữ sự tập trung cao độ trong từng trận đấu.

Tôi cũng đồng tình với ý kiến của huấn luyện viên trưởng, mục tiêu trước mắt của toàn đội là giành vé vào bán kết Cúp C1 Đông Nam Á. Để làm được điều đó, chúng tôi cần phải làm thật tốt trong trận đấu tối nay".

Trung vệ Lucas quyết thắng CLB Lion City Sailors.

Hiện Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đang dẫn đầu bảng B với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp vào bán kết ở Cúp C1 Đông Nam Á năm nay.

Trận đấu giữa đội chủ nhà Thép Xanh Nam Định và câu lạc bộ Lion City Sailors ở Cúp C1 Đông Nam Á diễn ra vào lúc 19h30, ngày 29/1 trên sân vận động Thiên Trường.

Với việc đã cạn kiệt cơ hội bảo vệ ngôi vương V-League, Nam Định sẽ dồn toàn bộ quyết tâm và sức lực vào Cúp C1 Đông Nam Á và Cúp quốc gia Việt Nam với mục tiêu bước lên mục cao nhất.

Vào cuối tuần này, giải V-League Việt Nam cũng sẽ chính thức trở lại sau thời gian dài tạm nghỉ để đội tuyển U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á.

Tác giả: Tâm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn