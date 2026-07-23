Nghẹt thở ngăn khói lửa bốc lên từ bãi rác lớn nhất Nghệ An

Công nhân làm việc xuyên trưa để ngăn khói lửa từ vụ cháy bãi rác Nghi Yên, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Trưa 23-7, ghi nhận của Báo điện tử Tuổi Trẻ tại hiện trường vụ cháy ở Khu liên hiệp xử lý rác thải Nghi Yên (bãi rác Nghi Yên), xã Hải Lộc, Nghệ An có hàng chục công nhân đang tập trung khống chế lửa và khói sau vụ cháy tại bãi rác này.

Đã 5 ngày trôi qua kể từ thời điểm xảy ra vụ cháy song khói từ bãi rác vẫn bao trùm một khu vực và lan sang khu dân cư xã Hải Lộc, cách bãi rác chừng 500m. Mặc dù lửa đã được khống chế ở các hố chôn lấp rác nhưng vẫn còn các điểm cháy nhỏ, tạo thành các cột khói có mùi khét.

Giữa trưa nắng nóng và xung quanh ngập rác thải hôi thối nhưng các công nhân vẫn cố gắng ngăn các điểm cháy lan thêm.

Họ bịt kín khẩu trang, mặc quần áo bảo hộ, đưa vòi nước từ các xe tưới nước để dập lửa, khói. Phía ngoài, các máy đào, xe chở đất liên tục đưa đất vào bên trong để lấp rác thải.

Làm việc tại bãi rác gần 5 năm nhưng đây là lần chữa cháy vất vả nhất với ông Trần Văn Huy.

"Mùi rác thải hôi thối, mùi khét từ túi bóng xộc thẳng vào mũi rất khó thở. Chúng tôi cố gắng làm việc nhanh nhất để khói không ảnh hưởng tới bà con sống gần bãi rác", ông Huy nói.

Mặc dù lửa đã được khống chế ở các hố chôn lấp rác nhưng vẫn còn các điểm cháy nhỏ, tạo thành các cột khói có mùi khét - Ảnh: DOÃN HÒA

Bãi rác Nghi Yên là bãi rác lớn nhất của tỉnh Nghệ An, với diện tích hơn 50ha và hiện có 8 hố chôn lấp. Trung bình mỗi ngày bãi rác này tiếp nhận từ 600 - 800 tấn rác thải sinh hoạt từ các huyện, thành phố (cũ): Vinh, Hưng Nguyên, Cửa Lò, Diễn Châu…

Ông Phạm Hữu Thắng - Trưởng phòng tổ chức hành chính, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An - cho hay ngay sau khi phát hiện vụ cháy ở hố chôn lấp số 3, đơn vị đã huy động toàn bộ công nhân, máy móc cùng với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy của tỉnh tăng cường để khống chế đám cháy.

"Rác chưa được phân loại từ nguồn, trong rác thải sinh hoạt có lẫn nhiều vật liệu dễ cháy nổ nên khi xảy ra cháy bùng phát mạnh. Lượng khói phát sinh do rác cháy âm ỉ", ông Thắng nói.

Theo ông Thắng, hiện nay công ty đã thông báo cho một số địa phương tạm thời chưa tập kết rác về bãi rác Nghi Yên để tập trung dập khói. Dự kiến ngày mai (24-7), khi tình hình được kiểm soát mới tiếp nhận thêm rác.

Chiều 19-7, người dân sống gần bãi rác Nghi Yên phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút. Công nhân tại chỗ đã nhanh chóng dùng phương tiện chữa cháy nhưng bất thành. Trong ảnh, công nhân đang kéo vòi bơm nước dập khói lửa trưa 23-7 - Ảnh: DOÃN HÒA

Máy bơm dã chiến tận dụng nước thải từ bãi rác - Ảnh: DOÃN HÒA

Các máy đào, xe chở đất liên tục đưa đất vào bên trong để lấp rác thải - Ảnh: DOÃN HÒA

Những người nhặt ve chai tìm kiếm phế liệu ở bãi rác sau vụ cháy - Ảnh: DOÃN HÒA

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An thông báo cho một số địa phương tạm thời chưa tập kết rác về bãi rác Nghi Yên để tập trung dập khói - Ảnh: DOÃN HÒA

Rác chưa được phân loại từ nguồn, trong rác thải sinh hoạt có lẫn nhiều vật liệu dễ cháy nổ nên khi xảy ra cháy bùng phát mạnh, khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn - Ảnh: DOÃN HÒA

Dự án nhà máy điện rác có tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng đang được xây dựng trong khu vực bãi rác Nghi Yên. Khi đi vào hoạt động, dự án này được kỳ vọng sẽ giảm được rác thải chôn lấp - Ảnh: DOÃN HÒA

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ