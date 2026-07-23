Nghệ An lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 8 nghĩa trang để giám định ADN

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 662/KH-UBND ngày 20/7/2026 về tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin.

Theo Kế hoạch, việc lấy mẫu được triển khai tại các Nghĩa trang Liệt sĩ: Ngọc Sơn, Thanh Khai thuộc xã Xuân Lâm; Võ Liệt thuộc xã Kim Bảng; Viện Quân y 4 thuộc xã Cát Ngạn; Thanh Chương, Thanh Phong, Thanh Ngọc thuộc xã Đại Đồng và Tân Kỳ thuộc xã Tân Kỳ.

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ đưa thân nhân liệt sĩ cao tuổi đến điểm thu nhận mẫu ADN

Kế hoạch xác định tổ chức lấy mẫu đối với 63 mộ liệt sĩ chưa có thông tin; đồng thời số hóa hồ sơ, bảo quản, vận chuyển và bàn giao mẫu cho Viện Pháp y Quân đội, Cục Quân y để giám định ADN. Sau khi khai quật, lấy mẫu, các phần mộ phải được xây dựng, hoàn trả về trạng thái ban đầu.

Việc lấy mẫu được triển khai từ ngày 21/7 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Kỳ; ngày 22/7 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Sơn; ngày 23/7 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh Khai; từ ngày 24/7 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Võ Liệt.

Từ ngày 25 đến 27/7, lực lượng chức năng tổ chức lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh Chương; ngày 28/7 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh Phong; từ ngày 29/7 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh Ngọc và ngày 30/7 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Viện Quân y 4.

Các mẫu hài cốt sau khi được lấy, số hóa thông tin và bảo quản sẽ được bàn giao tại Viện Pháp y Quân đội, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng, ở phường Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội.

Toàn bộ quy trình được thực hiện theo Quyết định số 1973/QĐ-BQP ngày 22/4/2026 của Bộ Quốc phòng về lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo quản và lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, giao nhiệm vụ cụ thể; bảo đảm thuận lợi trong quản lý, lưu trữ, bảo quản, bàn giao và giám định ADN.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh Chương, tỉnh thành lập một đội lấy mẫu gồm 31 thành viên, trong đó tổ lấy mẫu có 14 thành viên, các tổ bảo đảm có 17 thành viên. Tại 7 nghĩa trang còn lại, một tổ 14 thành viên thực hiện khép kín các khâu từ khai quật, lấy mẫu, số hóa, quản lý thông tin đến vận chuyển, bàn giao, bảo đảm nghi lễ và xây lại phần mộ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An được giao chủ trì xây dựng kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất; tổ chức lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo quản, lưu trữ mẫu và số hóa thông tin. Đồng thời, phối hợp với các địa phương, sở, ngành và đơn vị giám định ADN để triển khai nhiệm vụ.

Sở Nội vụ chỉ đạo UBND các xã Xuân Lâm, Kim Bảng, Cát Ngạn, Đại Đồng và Tân Kỳ rà soát đầy đủ hồ sơ nghĩa trang, sơ đồ tổng thể, danh sách, vị trí các phần mộ được lấy mẫu; tập hợp tài liệu liên quan đến quá trình tìm kiếm, quy tập, chôn cất và an táng liệt sĩ.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong quá trình lấy mẫu, bảo quản, lưu trữ, vận chuyển và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ.

Sở Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo nghiệp vụ, quy trình lấy mẫu, tiếp nhận, bảo quản và lưu trữ mẫu; đồng thời cử 12 bác sĩ chuyên môn tham gia các đội, tổ thực hiện nhiệm vụ.

UBND các xã liên quan có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ mộ chí, đánh dấu chính xác vị trí các phần mộ cần lấy mẫu; vệ sinh khuôn viên nghĩa trang, đài tưởng niệm, nhà thờ liệt sĩ; tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và bảo đảm nghi lễ tâm linh phù hợp với phong tục địa phương.

Kinh phí thực hiện được bảo đảm theo Nghị quyết số 26/2026/NQ-CP ngày 6/5/2026 của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN.

Tác giả: Phan Diệp

Nguồn tin: daibieunhandan.vn