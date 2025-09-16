HLV châu Âu tiến cử cầu thủ Việt kiều cho đội tuyển Việt Nam

Kyle Colonna được tiến cử cho đội tuyển Việt Nam.

Bàn thắng duy nhất của Pedro Henrique giúp Thể Công Viettel vượt qua đội bóng cùng thành phố Hà Nội FC và góp mặt ở vòng 1/8 Cúp quốc gia 2025.

Bàn thắng duy nhất của Pedro Henrique không chỉ giúp đội bóng quân đội đi tiếp mà còn khẳng định bản lĩnh của thầy trò HLV Velizar Popov trong những trận cầu lớn.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Popov cho rằng: “Gặp CLB Hà Nội hay Công an Hà Nội, mọi thứ luôn 50-50. Đây là những trận cầu thiên về chiến thuật, chỉ một sai lầm nhỏ cũng phải trả giá. Cá nhân tôi thích những trận đấu như vậy, bởi đó chính là công việc của tôi, bóng đá chiến thuật."

Chiến lược gia châu Âu đặc biệt khen ngợi trung vệ Việt kiều Kyle Colonna: "Kyle Colonna đã làm tốt và nếu có quốc tịch, cậu ấy xứng đáng được gọi lên đội tuyển Việt Nam. Tôi và Kyle đã trao đổi nhiều và tôi biết cậu ấy rất căng thẳng khi gặp lại Hà Nội FC".

Kyle Colonna sinh năm 1999, sở hữu chiều cao lên tới 1m88, chơi ở vị trí trung vệ, có bố là người Mỹ còn mẹ là người gốc Việt và từ lâu đã có mơ ước nhập tịch Việt Nam, được triệu tập lên đội tuyển quốc gia giống như các bậc đàn anh Việt kiều khác.

Mùa trước, Kyle Colonna khoác áo Hà Nội FC và đã để lại những dấu ấn nhất định. Cầu thủ 26 tuổi này ra sân tổng cộng 18 trận, trong đó có 17 trận tại V-League và 1 trận tại Cúp Quốc gia. Trong 17 trận tại V-League, Kyle Colonna có 10 trận đá trọn vẹn 90 phút góp phần giúp Hà Nội FC giành ngôi á quân giải đấu.

Shi mùa giải 2024/25 khép lại, Kyle Colonna chia tay Hà Nội FC và gia nhập Thể Công Viettel. Từ đầu mùa, Kyle Colonna đã ra sân cả 3 trận cho đội bóng áo lính và đều thi đấu trọn vẹn 90 phút, góp công giúp đội nhà thắng 2 trận và hòa 1 một trận.

Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn