Nghệ An: 'Đói' thợ xây, nhiều công trình thi công chậm sau Tết

Sau Tết Nguyên đán, nhiều công trình xây dựng tại Nghệ An thi công cầm chừng do thiếu hụt lao động. Ảnh: Đ.B.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các công trình đồng loạt tái khởi động. Nhiều hợp đồng đã được ký kết từ cuối năm 2025, chờ qua Tết Bính Ngọ 2026 để triển khai. Bên cạnh đó, với tâm lý thường chọn đầu năm để xây nhà của người dân, khiến nhu cầu thuê thợ tăng mạnh.

Tuy nhiên, khi nhu cầu tăng cao thì nguồn lao động lại sụt giảm do một bộ phận thợ xây về quê ăn Tết chưa quay lại làm việc, một số khác chuyển sang ngành nghề có thu nhập ổn định hơn. Hệ quả, nhiều công trình nhà ở Nghệ An phải thi công cầm chừng, thậm chí tạm dừng do không đủ nhân công.

Anh Lê Sơn (trú phường Vinh Hưng) cho biết, hơn 2 tuần qua gia đình anh “đứng ngồi không yên” khi kế hoạch xây dựng căn nhà 3 tầng vẫn chưa thể triển khai. Dù đã chủ động liên hệ nhiều đội thợ từ khu vực nông thôn đến thành phố, thậm chí nhờ người quen giới thiệu, nhưng đến nay, anh Sơn vẫn chưa tìm được đơn vị nhận thi công. Theo anh Sơn, phần lớn các đội thợ đều từ chối với lý do, không tuyển đủ nhân công sau kỳ nghỉ Tết.

Cũng đang thấp thỏm lo lắng khi căn nhà của gia đình có nguy cơ không kịp hoàn thiện theo kế hoạch, anh Phan Ngọc (trú phường Vinh Phú) cho biết, sau khi hoàn thành phần thô tầng 1, tổ thợ thi công bất ngờ giảm nhân lực, mỗi ngày chỉ còn khoảng 2 - 3 người làm việc cầm chừng. Dù đã ký hợp đồng với đơn vị thi công, nhưng theo anh Ngọc, tình trạng thiếu lao động là yếu tố khách quan nên rất khó gây sức ép tiến độ. Việc thi công kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch sinh hoạt của gia đình mà còn có thể làm phát sinh thêm chi phí ngoài dự tính.

Không chỉ các công trình nhà dân, nhiều dự án quy mô lớn cũng đang rơi vào tình cảnh thiếu hụt nhân công nghiêm trọng. Ông Hồ Thắng - Giám đốc Công ty Thiên Hoàng cho biết, tình trạng khan hiếm thợ đã xuất hiện từ giữa năm 2025, sau Tết Nguyên đán càng trở nên trầm trọng hơn. “Chúng tôi buộc phải điều chỉnh giá nhận thầu từ 1,2 triệu lên 1,7 - 1,8 triệu đồng/m2, song vẫn không tuyển đủ thợ để triển khai, việc thiếu lao động khiến tiến độ thi công bị ảnh hưởng rõ rệt, nguy cơ chậm tiến độ ngày càng hiện hữu, trở thành bài toán khó đối với cả nhà thầu lẫn các chủ đầu tư” - ông Thắng nói.

Tình trạng khan hiếm lao động xây dựng đang diễn ra tại nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An. Ông Nguyễn Văn Vinh, một chủ thầu tại xã Hưng Trung cho biết, hiện, ông đang thi công 3 công trình nhà ở riêng lẻ, nhưng sau Tết chỉ có 2 công trình hoạt động trở lại với tiến độ đạt khoảng 30% kế hoạch, còn một công trình đã làm móng từ trước vẫn chưa thể tiếp tục do thiếu nhân công.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Văn Thanh - Trưởng phòng Quản lý chất lượng (Sở Xây dựng Nghệ An) cho biết, thời gian qua tỉnh triển khai đồng loạt nhiều dự án từ công trình Nhà nước đến khu đô thị và nhà ở dân sinh, kéo theo nhu cầu lao động tăng mạnh. Tuy nhiên, nguồn thợ xây lại ngày càng thu hẹp khi nhiều người chuyển sang làm việc tại các khu công nghiệp hoặc rời địa phương để tìm kiếm công việc có thu nhập ổn định hơn.

“Sự thiếu hụt nhân lực không chỉ gây khó khăn cho các hộ dân có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn, tạo áp lực lớn đối với các chủ đầu tư và đơn vị thi công trong bối cảnh hiện nay” - ông Thành cho biết thêm.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: daidoanket.vn