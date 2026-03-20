Nghệ An: Nam phóng viên giao gần 100 triệu đồng cho ngân hàng để trả lại cho khách hàng

Khoảng 9h ngày 19/3/2026, anh Lê Văn Thìn (SN 1988, trú tại phường Trường Vinh), Phó trưởng văn phòng đại diện Bắc Miền Trung, Tạp chí Hữu cơ Việt Nam đến giao dịch tại cây ATM của Ngân hàng Quân đội (MB) nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Chi nhánh Ngân hàng Quân đội (MB) nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.



Tại đây, anh không thấy có người giao dịch nhưng màn hình máy vẫn hiển thị trạng thái của một giao dịch chưa kết thúc. Khi thao tác, hộc tiền của máy bất ngờ mở ra, bên trong còn nguyên một xấp tiền toàn mệnh giá 500.000 đồng.

“Khi tôi vào cây ATM để rút tiền thì thấy số tiền đó ngay tại khay máy. Tôi rất bất ngờ, đoán có thể người trước nạp tiền vào tài khoản nhưng chưa kịp hoàn tất giao dịch đã vội rời đi nên bỏ quên. Vì không phải của mình nên tôi không dám động vào, liền gọi bảo vệ để báo lại”, anh Thìn cho biết.

Toàn bộ số tiền 96 triệu đồng được anh Lê Văn Thìn bàn giao lại cho phía Ngân hàng Quân đội (MB) để tìm trả cho khách hàng đánh mất.



Ngay sau đó, anh Thìn được hướng dẫn vào chi nhánh ngân hàng để làm việc. Qua kiểm đếm tại quầy giao dịch, có tổng cộng 192 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, tương đương 96.000.000 đồng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, anh Thìn đã bàn giao toàn bộ số tiền cho ngân hàng để xử lý theo quy định.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: daibieunhandan.vn