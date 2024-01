Hiệu trưởng lên tiếng để học sinh chào ô tô giáo viên giữa trời giá rét

Ngày 29/1, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh 2 em học sinh đứng trước cổng trường trong thời tiết giá rét, có mưa cúi đầu chào mỗi khi có xe ô tô đi qua.

Clip được xác định quay lại tại cổng sau (cổng phụ) Trường THCS Trần Mai Ninh, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa vào các ngày 25/1 và 27/1.

Sau khi những đoạn clip trên được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm chia sẻ, tương tác của cộng đồng mạng. Vì, gần 10 ngày nay, thời tiết ở miền Bắc nói chung và Thanh Hóa nói riêng xuất hiện giá rét, mưa phùn, một số ngày nhiệu độ giảm sâu dưới 10 độ C.

Một số bình luận cho rằng việc làm trên là bình thường nhằm rèn luyện, giáo dục học sinh tác phong lễ phép, tôn sư trọng đạo. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác cho rằng nhà trường hơi cứng nhắc, để học sinh đứng ở cổng, giữa trời mưa rét cúi chào nhiều ô tô giáo viên là phản cảm.

Phóng viên Người Đưa Tin đã liên hệ với bà Trần Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Mai Ninh để xác minh, làm rõ nội tình sự việc.

Bà Lan xác nhận, các clip được đăng tải trên mạng xã hội được quay tại cổng sau (cổng phụ) của trường THCS Trần Mai Ninh. Các em trong clip là học sinh lớp 9 và thuộc đội cờ đỏ của trường.

Thực hiện sự điều tiết, phân luồng giao thông của chính quyền địa phương, nhằm tránh ùn tắc, đảm bảo an toàn cho học sinh, thời gian gần đây nhà trường có quy định học sinh ra vào trường đi cổng trước (cổng chính), còn giáo viên đi cổng sau (cổng phụ).

Theo bà Lan, nhà trường không “bắt” học sinh phải cúi chào ô tô giáo viên như chia sẻ trên mạng, mà đó là việc làm “tự nguyện” của các em. Mỗi khi học sinh cúi chào thì giáo viên cũng hạ kính xe, gật đầu chào lại để “đáp lễ”.

Việc đi cửa sau không phải là “đặc quyền đặc lợi” của giáo viên mà nhằm mục đích phân luồng giao thông. Khách đến liên hệ công tác, hoặc các học sinh bị ốm đau, bị thương ở chân không thể tự đi, gia đình chở tới trường cũng được phân luồng đi cổng sau vào tận lớp.

Bà Lan chia sẻ, ngoài đội cờ đỏ, cổng sau còn có bảo vệ và đoàn đội của trường làm công tác kiểm soát việc ra vào của học sinh. Tuy nhiên, thời điểm các clip quay lại hình ảnh thì bảo vệ bận việc khác, không có mặt ở cổng. Việc được lựa chọn vào đội cờ đỏ của trường là niềm vinh dự đối với học sinh.

Từ hình ảnh và thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, nhà trường sẽ “rút kinh nghiệm” để có sự phân công hợp lý hơn việc hoạt động của đội cờ đỏ, bảo vệ trong những ngày mưa rét, nhiệt độ giảm sâu.

Ông Trần Văn Thức, Giám đốc sở Giáo dục & Đào tại tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông đã nghe về thông tin sự việc gây xôn xao dự luận tại trường THCS Trần Mai Ninh và đang cho nắm bắt, kiểm tra cụ thể.

