Hiệu quả từ đấu tranh, phòng ngừa tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ tại Nghệ An

Trước những nguy cơ tiềm ẩn về vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn, Công an Nghệ An đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp VK-VLN.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thu hồi, nhân dân đã từ giác giao nộp cho lực lượng chức năng nhiều VK-VLN-CCHT.

Theo số liệu thống kê, từ đầu 2025 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 5.567 buổi tuyên truyền tập trung và lưu động với 10.668 lượt CBCS tham gia; đã tuyên truyền đến 302.856 lượt người... Kết quả đã vận động thu hồi được 3.159 khẩu súng, trong đó 31 vũ khí quân dụng; 421 súng nén hơi, nén khí, 2.707 súng săn, súng thể thao, 7.722 viên đạn trong đó có 3.586 viên đạn vũ khí quân dụng; 20 quả lựu đạn, đầu đạn, 130,6 kg thuốc nổ và tiền chất thuốc nổ; 1.827 kíp nổ, 182 CCHT, 211,75 kg tiền chất thuốc pháo, 105,5 kg nguyên vật liệu dùng để sản xuất pháo tự chế, 601,4 kg pháo nổ, 3.350 quả pháo hộp pháo; 10 linh kiện vũ khí, 242,5 m dây cháy chậm... Nổi bật trong công tác tuyên truyền vận động là Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp Phòng Tham mưu đã tham mưu Công an tỉnh ban hành kế hoạch về cao điểm tuyên truyền, vận động giao nộp và đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về VK-VLN-CCHT và pháo, qua đó 130/130 đơn vị Công an cấp xã đã tổ chức ngày hội toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo; hay như kế hoạch về thực hiện mô hình dân vận khéo "Tuyên truyền, vận động giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo trên địa bàn tỉnh Nghệ An". Đến 30/3 đã có 94/130 đơn vị Công an cấp xã tổ chức ra mắt thưc hiện mô hình. Riêng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, ngoài thực hiện tốt công tác tham mưu, kiểm tra, đôn đốc, còn trực tiếp thực hiện hiệu quả công tác này...

Không chỉ làm tốt vai trò chủ trì, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội còn phối hợp Công an các xã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí.

Riêng Công an các xã vùng cao Nghệ An cũng tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu hồi VK-VLN-CCHT và có nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tại xã Nậm Cắn, từ một địa bàn miền núi vốn tồn tại tập quán sử dụng súng tự chế trong sinh hoạt và sản xuất, đến nay, người dân trong xã đã có nhiều chuyển biến nhận thức tích cực, tự nguyện giao nộp vũ khí sau những đợt tuyên truyền bền bỉ của Công an xã và ban, ngành, đoàn thể. Công tác tuyên truyền được Công an xã Nậm Cắn tổ chức chức thường xuyên và sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức phong phú. Điển hình như ngày 7/4, gần 150 người dân xã Nậm Cắn tham gia hội nghị tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng do UBND xã tổ chức...

Nghệ An là địa bàn có diện tích rộng, địa hình phức tạp, tuyến biên giới giáp với nước bạn Lào dài. Ở một số địa bàn thuộc vùng biên giới rẻo cao vẫn còn tình trạng tàng trữ trái phép súng tự chế, vũ khí thô sơ… Trước tình hình đó, nhằm giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn phát sinh tội phạm liên quan, Công an Nghệ An không chỉ tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thu hồi VK-VLN trong nhân dân mà còn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến VK-VLN. Điển hình như: ngày 7/3, tại bản Hội 1, Công an xã Quỳ Châu phát hiện, bắt Lương Văn Nhật (SN 1990), trú tại bản Hội 1, cùng xã về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tang vật thu giữ là 1 khẩu súng khí nén bắn đạn chì. Hay trước đó, vào cuối năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã triệt phá thành công chuyên án sản xuất mua bán, vận chuyển vũ khí quân dụng, bước đầu bắt giữ 42 đối tượng. Đây được xác định là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến hành vi “chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép” trên địa bàn. Quá trình điều tra, ban chuyên án xác định, đường dây này do Lê Thanh Hưng (SN 1994), trú xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi và Sầm Thị Thơm (SN 1985), trú xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh cầm đầu.

Một số tang vật trong chuyên án sản xuất mua bán, vận chuyển vũ khí quân dụng mà Công an Nghệ An đã triệt phá.

Hai đối tượng móc nối, phân công vai trò cụ thể từ khâu sản xuất, thu mua linh kiện, lắp ráp đến tiêu thụ; đồng thời tạo lập các tài khoản ảo, sử dụng tên giả để đăng tải, rao bán vũ khí trên các nền tảng mạng xã hội nhằm “giới thiệu sản phẩm”, sau đó liên hệ kín với người mua để giao dịch. Quá trình phá án, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp huy động hàng chục tổ công tác đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp 42 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành; thu giữ 64 khẩu súng quân dụng, 28.720 viên đạn thuộc danh mục vũ khí quân dụng, 24 khẩu súng là công cụ hỗ trợ, 1.260 viên đạn bi và đạn cao su cùng nhiều tang vật liên quan.

Với việc huy động sức mạnh tổng hợp từ các biện pháp trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm liên quan đến VK-VLN-CCHT cùng nhiều cách làm hay của Công an Nghệ An đã góp phần giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn và đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tác giả: Hải Việt

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân