Hé lộ nguyên nhân vụ cháy khiến 3 người tử vong ở Thanh Trì, Hà Nội

Vào khoảng 17h40’ cùng ngày, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc xảy ra cháy nhà cấp 4 tại khu vực đường mới Hồng Hà, gần chung cư Hồng Hà, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Thành phố và Công an huyện Thanh Trì đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đến 18h09’ cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Hậu quả vụ cháy khiến 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu, phát hiện 3 người tử vong; thiệt hại tài sản đang được thống kê, làm rõ.

Hiện trường vụ cháy

Ông Nguyễn Tiến Cường, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cũng có mặt chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, xử lý các vấn đề phát sinh.

Theo cơ quan chức năng, bước đầu, xác định đám cháy xảy ra tại nhà cấp 4 lợp mái tôn, lán tạm để kinh doanh, thu gom phế liệu, tại thôn Văn Điển, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì.

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 4 người gồm: Anh Mai Văn Y (sinh năm 1988; ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định), chị Nguyễn Thị T (sinh năm 1992; là vợ anh Y), cháu Mai Tuấn Đ (sinh năm 2012), cháu Mai Bảo A (sinh năm 2018) là con anh Y, chị T.

Thời điểm vụ hỏa hoạn xảy ra, anh Y kịp thời chạy thoát nhưng bị thương, được đưa đi cấp cứu; còn 3 người gồm vợ và 2 con của anh Y bị ngạt khói nên tử vong.

Theo cơ quan công an, danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Chị Nguyễn Thị T (sinh năm 1992; là vợ anh Y), cháu Mai Tuấn Đ (sinh năm 2012), cháu Mai Bảo A (sinh năm 2018) là con anh Y, chị T.

Bên cạnh gây hậu quả về người, hỏa hoạn còn khiến 20m2 nhà tạm của cơ sở thu mua phế liệu bị thiêu rụi.

Thông tin ban đầu, gia đình anh Y làm nghề thu gom phế liệu. Thời điểm trước khi cháy, anh Y dùng máy chuyên dụng ép phế liệu thì ép phải bình xịt tóc làm phát nổ, bén lửa ra khu vực bình để khí gas dẫn đến cháy, nổ.

Thời điểm vụ cháy xảy ra, gia đình sử dụng máy chuyên dụng ép phế liệu thì ép phải bình xịt tóc dẫn đến phát nổ, bén lửa gây ra cháy.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an Thành phố phối hợp Công an huyện Thanh Trì và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Đồng thời, chỉ đạo Công an huyện Thanh Trì tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp cơ quan, ban, ngành địa phương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên người bị nạn cùng gia đình các nạn nhân.

