Hè chưa đến nhưng Phó tổng nhà bầu Hiển sẵn sàng khoe body cực phẩm rồi đây

Mới đây, thiếu gia nhà Đỗ Quang Vinh - cậu cả nhà bầu Hiển - gây chú ý khi chia sẻ loạt hình khoe vóc dáng săn chắc trong phòng gym. Trong một khoảnh khắc chụp trước gương, Phó tổng SHB diện outfit đơn giản nhưng vẫn để lộ phần cơ thể gọn gàng, khỏe khoắn - thành quả của quá trình chăm chỉ tập luyện. Ở bức hình khác, góc chụp cận mặt trong xe cũng cho thấy thần thái điềm đạm, nam tính, càng khiến visual thêm phần cuốn hút.

Dù không mang vẻ vạm vỡ phô trương quá đà, nhưng body hiện tại của anh chàng đủ để “ghi điểm” tuyệt đối. Đường nét cơ thể cân đối, cơ bắp săn chắc thể hiện sự đầu tư, giữ form rất tốt. Đây cũng là phong cách được nhiều người ưa chuộng: vừa fit, vừa gọn, vẫn giữ được vẻ lịch lãm đúng chất “thiếu gia”.

Nhất là khi Đỗ Quang Vinh vừa bận rộn với công việc kinh doanh của doanh nghiệp, vừa chăm sóc 3 con nhỏ với vai trò "bố đơn thân", việc anh biết cách chăm sóc bản thân, để diện mạo luôn chỉn chu, cuốn hút mỗi lần xuất hiện trước công chúng càng khiến netizen trầm trồ.

Cậu cả nhà bầu Hiển đã sẵn sàng đón mùa hè 2026 với body cực phẩm

Đó là thành quả của những giờ tập luyện miệt mài trong phòng gym

Dưới phần bình luận, dân mạng nhanh chóng dành nhiều lời khen cho màn “flex body nhẹ” này. Không ít người cho rằng nếu giữ phong độ như hiện tại, mùa hè năm nay chắc chắn Đỗ Quang Vinh sẽ còn nhiều màn khoe dáng đáng chú ý hơn nữa. Phó tổng nhà bầu Hiển cũng khẳng định với body thế này, bản thân đã sẵn sàng cho những chuyến đi biển mùa hè 2026.

Không chỉ gây ấn tượng với ngoại hình ngày càng thăng hạng, thiếu gia Đỗ Quang Vinh còn được biết đến với hình ảnh trẻ trung, năng động, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng vẫn toát lên khí chất riêng. Một combo vừa có background “khủng”, vừa có ngoại hình sáng - bảo sao mỗi lần xuất hiện lại dễ dàng lọt vào spotlight.

Là bố đơn thân của 3 nhóc tỳ, thiếu gia Đỗ Quang Vinh vẫn biết cách cân bằng cuộc sống, vừa chăm con vừa chăm sóc bản thân để luôn giữ vẻ ngoài chỉn chu mỗi lần xuất hiện

Visual của thiếu gia Đỗ Quang Vinh gây chú ý

Tác giả: Tú Tú.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn