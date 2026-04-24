Harry Kewell, chất lượng ngoại hạng nhưng V.League rất khác

Harry Kewell mang đến sự tích cực cho Hà Nội, nhưng từng đó thôi là chưa đủ

Khi chính thức ra mắt vào tháng 10/2025, Kewell đến Hà Nội với hồ sơ đầy sức nặng từ sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng. Tuy nhiên, quá khứ huy hoàng không đảm bảo thành công trên băng ghế huấn luyện. Ông được lựa chọn để thay thế Makoto Teguramori trong bối cảnh đội bóng cần một cú hích mạnh mẽ cả về lối chơi lẫn tinh thần. Áp lực vì thế đã xuất hiện ngay từ ngày đầu, đặc biệt khi Hà Nội FC khởi đầu mùa giải không như kỳ vọng.

Sau giai đoạn đầu chệch choạc, dấu ấn của Kewell dần được thể hiện. Hà Nội FC cải thiện rõ rệt về cách vận hành lối chơi, ưu tiên kiểm soát bóng và triển khai tấn công chủ động. Dưới sự dẫn dắt của Kewell, đội bóng đã có những chuỗi trận tích cực để vươn lên nhóm cạnh tranh. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ sự tiến bộ ấy chưa được chuyển hóa hoàn toàn thành thành tích ổn định. Khoảng cách với nhóm dẫn đầu, đặc biệt là Ninh Bình (đội đứng thứ 3) vẫn là một thách thức lớn.

Điều khiến trận đấu sắp tới trở nên đặc biệt chính là ký ức không vui trong ngày ra mắt của Kewell. Khi đó, Hà Nội FC thất bại 1-2 trước chính Ninh Bình ngay tại Hàng Đẫy. Kewell từng thẳng thắn thừa nhận đội bóng cần cải thiện khả năng phòng ngự và sự tập trung trong những thời điểm then chốt. Ông theo đuổi triết lý bóng đá tấn công, nhưng để thành công tại V.League, sự cân bằng là yếu tố bắt buộc. Chính vì vậy, trận tái đấu với Ninh Bình sẽ là cơ hội để ông chứng minh rằng những bài học đã được tiếp thu và chuyển hóa thành hành động cụ thể trên sân.

Trận đấu với Ninh Bình tới đây sẽ phần nào đó chứng minh năng lực của Harry Kewell

Ở góc độ tập thể, Hà Nội FC cần chiến thắng để nuôi hy vọng chen chân vào Top 3. Khoảng cách điểm số không quá lớn, nhưng nếu tiếp tục sảy chân trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, cơ hội giành huy chương sẽ trở nên mong manh. Đây là thời điểm bản lĩnh và sự ổn định cần được thể hiện, thay vì chỉ dừng lại ở những tín hiệu tích cực về lối chơi.



Còn ở góc độ cá nhân, Kewell hiểu rõ đây là trận đấu mang tính “định danh”. Một chiến thắng không chỉ giúp đội bóng tiến gần hơn đến mục tiêu, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về năng lực cầm quân của ông tại V.League. Ngược lại, một kết quả bất lợi sẽ khiến áp lực gia tăng, đồng thời làm dấy lên những hoài nghi về khả năng thích nghi của chiến lược gia này.

Điểm đáng chú ý là Hà Nội FC dưới thời Kewell luôn mang đến hình ảnh giàu năng lượng và khát khao tấn công. Ông được ghi nhận đã “thổi lửa” vào các học trò, giúp đội bóng chơi cởi mở và hấp dẫn hơn. Nhưng bóng đá không chỉ cần đẹp mắt, mà còn đòi hỏi hiệu quả. Những gì mà các CĐV Hà Nội FC chờ đợi lúc này không chỉ là cách chơi, mà là kết quả cụ thể, thậm chí là một tấm huy chương vào cuối mùa.

Chuyến làm khách trên sân Ninh Bình vì thế mang tính chất bước ngoặt. Nó không chỉ quyết định vị thế của Hà Nội FC, mà còn phản ánh năng lực thực sự của Kewell trong vai trò HLV trưởng. Sau tất cả, những lời hứa và tiềm năng cần được chứng minh bằng thực tế. Trên sân Ninh Bình, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào cái cách Kewell cầm sa bàn, sử dụng con người và phản ứng trước những tình huống cụ thể. Đó chính là thước đo chuẩn xác nhất cho một nhà cầm quân.

Chờ Kewell thể hiện!.

Tác giả: Hải Đăng

Nguồn tin: bongdaplus.vn