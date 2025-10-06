Hành trình lập nghiệp từ tay trắng của Shark Bình

Thời gian gần đây, ồn ào trên mạng xã hội liên quan đến dự án tiền số AntEx khiến Shark Bình trở thành tâm điểm chú ý. Ảnh: FBNV
Shark Bình (tên đầy đủ Nguyễn Hòa Bình) là doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. Shark Bình nổi tiếng với vai trò “cá mập” trên chương trình Shark Tank Việt Nam. Ảnh: Bnews
Trước khi nổi tiếng, Shark Bình xuất thân từ lĩnh vực công nghệ và bắt đầu khởi nghiệp khi còn là sinh viên năm hai. Ảnh: Facebook
Hành trình khởi nghiệp của Shark Bình bắt đầu với nguồn lực gần như bằng không. Tự thân vận động, ông xây dựng PeaceSoft và sớm chuyển hướng sang thương mại điện tử khi nhận thấy Internet mở ra cơ hội lớn. Ảnh: Znews
Nhờ gọi vốn thành công từ IDG Ventures, PeaceSoft mở rộng hoạt động và phát triển dự án Chodientu.com được xem là một trong những sàn thương mại điện tử đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: FBNV
Nhờ gọi vốn thành công từ IDG Ventures, PeaceSoft mở rộng hoạt động và phát triển dự án Chodientu.com được xem là một trong những sàn thương mại điện tử đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: FBNV
Năm 2013 được xem là cột mốc quan trọng khi ông chính thức thành lập Tập đoàn Nexttech - một tập đoàn công nghệ hoạt động trên 4 trụ cột chính gồm thương mại điện tử, thanh toán số, logistics và đầu tư khởi nghiệp. Ảnh: FBNV
Giai đoạn đầu, bà Đào Lan Hương (vợ cũ của ông Bình) từng giữ chức phó chủ tịch và nắm 30% cổ phần, nhưng đã rút vốn hoàn toàn khỏi NextTech vào năm 2020. Ảnh: FBNV
Cuối năm 2020, NextTech tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng. Trong tháng 10/2023, NextTech có ghi nhận thay đổi về vốn điều lệ, khi giảm từ 10 tỷ đồng xuống 4,2 tỷ đồng. Ảnh: FBNV
Theo thông tin trên website, NextTech đầu tư vào khoảng 20 doanh nghiệp, chủ yếu trong các lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính và truyền thông. Một số đơn vị tiêu biểu trong hệ sinh thái gồm Cổng thanh toán Ngân Lượng, Coolmate, Boxme, TopCV...Ảnh: Internet
Bên cạnh NextTech, Shark Bình cũng thành lập hàng loạt công ty nhưng đã không còn hoạt động như: Công ty Cổ phần Taxially Việt Nam, Công ty Cổ phần Weship Việt Nam, Công ty Cổ phần Thương mại điện tử Shippchung Việt Nam, Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Hòa Bình, Công ty Cổ phần Công nghệ Phân phối O2O Việt Nam, Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Tài chính Việt Nam, Công ty Cổ phần 12Trip. Ảnh: FBNV
Năm 2019, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình chính thức xuất hiện trên ghế "nóng" chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 3. Từ đây, ông được khán giả cả nước biết đến nhiều hơn với biệt danh Shark Bình. Ảnh: FBNV
Tham gia Shark Tank Việt Nam từ mùa 3 (năm 2019) đến mùa 7 (năm 2024), Shark Bình là "cá mập" có thời gian xuất hiện lâu nhất trên sóng truyền hình. Ảnh: FBNV
Trên sóng truyền hình, Shark Bình gây ấn tượng với phong cách thẳng thắn, đôi khi gây tranh luận gay gắt. Ảnh: FBNV
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn