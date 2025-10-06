Công an Hà Nội đang xác minh trình báo vụ tiền ảo AntEx liên quan “Shark Bình”

Những ngày đầu tháng 10/2025, dư luận trong giới đầu tư tài chính và công nghệ số liên tục bàn luận về vụ việc liên quan dự án AntEx, một nền tảng blockchain từng được quảng bá rầm rộ với sự tham gia của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).

Tại buổi họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác quý III/2025 của Bộ Công an, đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đã tiếp nhận đơn của người bị hại tại địa bàn tỉnh Ninh Bình, phản ánh việc đầu tư vào dự án AntEx với số tiền 2.000 USD (tương đương khoảng 47 triệu đồng).

Công an TP. Hà Nội đang xác minh tố cáo liên quan đến hoạt động huy động vốn qua đồng tiền ảo AntEx mà ông Nguyễn Hòa Bình là người có liên quan.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP. Hà Nội đã phân công cho đơn vị nghiệp vụ giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Đại diện Công an TP. Hà Nội cũng cho biết, mọi trường hợp người dân đến trình báo, cung cấp thông tin, chứng cứ về thiệt hại liên quan đến dự án này sẽ được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy trình tố tụng hình sự hiện hành.

Trước đó, dư luận hết sức quan tâm đến việc nhiều nhà đầu tư gửi đơn tập thể, đề nghị cơ quan công an làm rõ dấu hiệu huy động vốn trái phép, gian dối trong quảng bá và quản lý tài sản số.

Một số người trình bày rằng họ từng bỏ ra hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng mua token AntEx, song sau đó không thể rút tiền hoặc liên hệ với đội ngũ phát triển.

Trước sức ép dư luận, ông Nguyễn Hòa Bình khẳng định, bản thân cũng là nạn nhân; đồng thời cho biết, từng rót vốn đầu tư, tham gia tư vấn chiến lược cho AntEx, nhưng bị đội ngũ kỹ thuật chiếm quyền kiểm soát ví, mã nguồn và tài sản số, khiến dự án sụp đổ và ông mất cả vốn lẫn uy tín.

Ông Bình cho rằng, nhóm kỹ sư cốt lõi đã “bỏ trốn”, mang theo toàn bộ khóa ví và dữ liệu hệ thống, để lại những người đầu tư và hỗ trợ dự án trong tình cảnh bị động. Do vậy, ông coi mình là người thiệt hại gián tiếp, chứ không phải chủ thể điều hành hay trục lợi từ dự án.

Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư không đồng tình. Một số cho rằng hình ảnh, phát ngôn và vai trò của ông Bình trong giai đoạn AntEx quảng bá đã góp phần tạo lòng tin sai lệch, khiến họ xuống tiền. Họ đề nghị cơ quan công an xác minh mối quan hệ tài chính giữa ông Bình và nhóm sáng lập, đồng thời làm rõ nguồn tiền đầu tư, cách phát hành token và việc rút thanh khoản.

Ra mắt năm 2021, AntEx được giới thiệu là “hệ sinh thái blockchain Make in Vietnam”, bao gồm ví điện tử, sàn giao dịch phi tập trung và đồng stablecoin VNDT. Dự án từng thu hút sự chú ý khi ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech, xuất hiện với tư cách cố vấn chiến lược và nhà đầu tư. Thời điểm đó, AntEx được quảng bá như dự án công nghệ tiên phong, hướng tới mục tiêu xây dựng nền tảng tài chính phi tập trung “do người Việt phát triển”. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, giá trị token AntEx sụt giảm gần như về 0, hàng nghìn nhà đầu tư thua lỗ, dự án ngừng hoạt động và đổi tên thành Rabbit (RAB) vào năm 2023.

Tác giả: Huệ Nguyễn

Nguồn tin: baodautu.vn