Shark Bình gây tranh cãi

Ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch NextTech, trở thành tâm điểm tranh luận bởi các ý kiến về mảng công nghệ blockchain, tiền số. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh vị doanh nhân này từng là người “đỡ đầu” cho dự án AntEX và một số token khác trong giai đoạn 2021.

Sự sụp đổ của cả nền tảng kèm theo số tiền đầu tư của người mua coin vẫn là dấu hỏi lớn trong cộng đồng. Shark Bình tuyên bố “team tech” (đội ngũ công nghệ) có hành động sai trái. Đồng thời, ông cũng là nạn nhân trong vụ việc nói trên. Tuy nhiên, tuyên bố được doanh nhân đưa ra 4 năm sau sự kiện, thiếu vắng bằng chứng, không thuyết phục được cộng đồng.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hòa Bình cũng bày tỏ thái độ trái ngược với tiền số, blockchain so với 4 năm trước. Từng là người rót tiền, quảng bá cho mô hình công nghệ mới, giờ chủ tịch Next Tech hết lời phê phán, cảnh báo người dùng đừng tham gia.

Shark Bình chê blockchain

Trong chương trình phát sóng trên Facebook gần đây, Shark Bình cho biết mình không biết code blockchain, chỉ là người dùng, nhà đầu tư. Ông thừa nhận mình từng trải qua giai đoạn “u mê”, nhưng cuối cùng mất hết. Vị doanh nhân chia sẻ bản thân ngoài thiệt hại tài chính, còn bị ảnh hưởng danh tiếng. Qua đó, ông Bình khuyên nhà đầu tư nhỏ lẻ nên tránh xa lĩnh vực này.

“Công nghệ tuyệt vời để làm phức tạp hóa những điều đơn giản”, lãnh đạo NextTech đưa ra nhận định về chuỗi khối. Ông cho rằng mô hình này tiêu tốn tài nguyên, khó kiểm soát và tạo ra hệ lụy an ninh, rửa tiền. Tuy nhiên, những giá trị về tính phi tập trung, không thể chỉnh sửa, hủy thông tin lưu trên chuỗi khối, hay ưu điểm khác, không được ông Bình nhắc đến.

Vị doanh nhân còn khẳng định 99% dự án tiền số đều thất bại, không có ứng dụng thực tế, tích cực cho cuộc sống. Trong đó, thị trường này rủi ro vì hoàn toàn bị điều khiển bởi người làm kỹ thuật, nắm giữ các key (chìa khóa). Ngoài ra, có nhiều hành vi thao túng phía sau.

Ông Bình lấy ví dụ về hành vi tự hack dự án của chính mình để rút tiền khỏi các dự án. Ngay cả USDT, loại stable coin được sử dụng rộng rãi, cũng bị vị này cảnh báo khả năng bị chính phủ Mỹ tịch thu, không trả lại tiền.

Shark Bình cho biết đây là những kinh nghiệm từ thất bại của bản thân, nên lên tiếng cảnh báo cộng đồng. Ngoài ra, ông cũng có nhiều nhận định gây tranh cãi về thị trường tiền mã hóa như: “Đã đầu tư phải chấp nhận ‘xanh chín’. Được thì hưởng, thua phải chịu” hay “Hầu hết người đầu tư coin là người nghèo”.

Lùm xùm AntEX

Buổi phát sóng của ông Bình tập trung vào quan điểm cá nhân của vị doanh nhân về công nghệ blockchain, tiền số. Tuy nhiên, chúng phần nào liên quan đến AntEX, dự án tiền số ra mắt hồi 2021, được doanh nhân này “đỡ đầu”.

Cụ thể, ông Bình nói người dùng muốn tìm người chịu trách nhiệm trong sự kiện trên, nên kiếm đúng đối tượng, ở đây là “team tech”. Khi có người đặt vấn đề khi mất tiền, tại sao không tìm cơ quan chức năng, vị này cho biết không đủ bằng chứng, cơ sở pháp lý.

Chiều 29/9, một tài khoản ẩn danh đăng bài phản bác các tuyên bố của Shark Bình, khẳng định chính chủ tịch NextTech là người đứng sau cú sập AntEX. Đồng thời, vị doanh nhân này hưởng lợi tài chính, không hề thua lỗ sau khi rót tiền vào dự án.

Ngay trong đêm cùng ngày, tài khoản Facebook chính chủ của ông Bình đăng bài “tố ngược”. Chủ tịch NextTech khẳng định một người tên LVL (CTO AntEX, Next Tech) là nhân vật đứng sau cú “úp bô”, khiến nhà đầu tư thiệt hại.

Ông Bình hoạt động liên tục trên mạng xã hội, bình luận ở các bài đăng tranh luận những ngày gần đây.

Trước đó, Tri Thức - Znews, đã liên hệ ông Bình để đặt câu hỏi về khoản tiền đầu tư, thua lỗ và lý do đến nay mới lên tiếng về AntEX. Tuy nhiên, phía lãnh đạo NextTech không có phản hồi.

Khi tìm kiếm token AntEX hay các thông tin liên quan trên Internet, không còn dấu vết của dự án này. Website chính thức, trang truyền thông mạng xã hội đều đã biến mất. Ông Nguyễn Hòa Bình, một trong những nhà đầu tư chiến lược của start-up này cũng ngừng chia sẻ về nó từ cuối 2021.

Hiện tại, chỉ còn dữ liệu của các sàn giao dịch, thông báo việc chuyển đổi token ANTEX sang dự án Rabbit vào tháng 3/2023. Theo đó, tỉ lệ chuyển đổi là 1.000 ANTEX bằng 1 RAB. Động thái đổi thương hiệu dạng này được giới đầu tư tiền số gọi là “vẽ lại chart (biểu đồ)”. Theo đó, lịch sử biến động giá token bị xóa đi, xem như khởi đầu lại.

Khác với những dự án cũng được đổi thương hiệu, đội ngũ phát triển AntEX đã xóa sạch dấu vết trước đó. Trong phần giới thiệu của Rabbit, không có thông tin gợi ý nào cho thấy sự liên quan đến start-up Việt Nam. Định hướng phát triển, road-map (lộ trình) cũng bị xóa bỏ.

Đến nay, token RAB cũng biến mất hoàn toàn. Các kênh cộng đồng, cập nhật lộ trình hay phương tiện giao dịch không còn.

