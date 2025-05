Hành động lạ bên cạnh chiếc ô tô của người phụ nữ bán nước dưới cơn mưa nặng hạt khiến dân mạng đứng hình

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip dài chưa đầy một phút, ghi lại tại tuyến đường được cho là ở Quảng Ninh đang trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên và bàn tán.

Trong clip, người phụ nữ mặc bộ đồ chấm bi đang chầm chậm đẩy chiếc xe bán cà phê nhỏ gọn dưới cơn mưa nặng hạt. Xe được thiết kế đơn giản, chứa những chai nguyên liệu pha chế, cộc nhựa... đúng kiểu bán cà phê mang đi.

Thoạt nhìn, không ít người cho rằng cô bán hàng đang cố gắng đội mưa, bán thêm một vài ly cà phê để mưu sinh.

Thế nhưng khoảnh khắc khiến nhiều người đứng hình chính là khi người phụ nữ dừng lại cạnh một chiếc ô tô đậu sẵn trên lề. Không chần chừ, người phụ nữ nhẹ nhàng mở cửa sau xe, lấy nón che sau đó bắt đầu cẩn thận xếp từng món đồ nghề vào trong cốp của chiếc xế hộp tiền tỷ. Mỗi thao tác đều gọn gàng, thuần thục, chứng tỏ không phải là lần đầu thực hiện.

Hình ảnh trên sau khi được chia sẻ đã khiến cư dân mạng không khỏi "đứng hình", rồi sau đó là một làn sóng bình luận vừa hài hước vừa thán phục.

Tài khoản D.P hài hước nói, "Chắc chị bán vì thích tiếp xúc với mọi người. Chứ đi ô tô thì đâu cần bươn chải mưa nắng như vậy".

"Giờ thì tôi hiểu câu ‘làm việc không phải vì tiền’ là như thế nào rồi. Người ta đi xe sang, ở nhà biệt thự mà còn không chê nắng mưa cày kiếm. Mình lương 5 triệu nhưng kêu trời kêu đất đau người đủ thứ. Đến là xấu hổ", một tài khoản khác chia sẻ.

Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng đằng sau hình ảnh thú vị ấy có thể là một câu chuyện sâu xa hơn về sự thay đổi trong cách người ta định nghĩa hạnh phúc và giá trị lao động. Không ít người, dù đủ điều kiện sống thoải mái, vẫn chọn làm những công việc tưởng chừng bình dị, vì sự yêu thích và cảm giác được tự tay làm ra thứ gì đó.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn