Hàng xóm “quay lén” người phụ nữ đội nón lá giặt đồ ở ban công tưởng bình thường cho đến khi biết vị trí căn nhà

Mới đây trên mạng xã hội TikTok chia sẻ nhiều clip ghi lại khoảnh khắc một người phụ nữ trung niên, đội nón lá ngồi giặt đồ bằng tay giữa trưa nắng ở ngoài ban công.

Clip người phụ nữ đội nón ngồi giặt đồ ngoài ban công. Nguồn: Nghĩa Real Estate.

Nhiều người tò mò chỉ đơn thuần là một cảnh sinh hoạt thường ngày trong gia đình sao clip này lại thu hút nhiều lượt xem, bình luận đến vậy. Đa số netizen cho hay ban đầu họ chỉ thắc mắc tại sao người phụ nữ không giặt đồ trong nhà tắm hoặc giặt bằng máy mà phải giặt tay, ngồi ngoài trời nắng như vậy, cho đến khi xuống đọc bình luận và caption được người quay clip đăng lên mạng xã hội.

Theo đó, nơi người phụ nữ đang ngồi giặt đồ là ban công của một căn chung cư cao cấp The Opera Residence Thủ Thiêm, Quận 2, TP.HCM. Theo các trang website rao bán hiện nay, những căn chung cư ở đây có giá giao động từ 194.4 - 458.9 triệu/m². Với những vị trí đẹp, giáp sông sẽ có giá nhỉnh hơn nhưng không vượt 500 triệu đồng/m2.

The Opera Residence được xem là phân khu đẹp nhất của The Metropole Thủ Thiêm.



Dự án này có tới 646 căn hộ và căn nhỏ nhất chỉ có 1 phòng ngủ, có diện tích 55m2, tương đương với khoảng hơn 10 tỷ đồng, chưa kể nội thất hay các chi phí khác. Thế nên, nơi đây từng được xem là khu căn hộ đang có giá bán đắt đỏ nhất khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây cũng được ví như nơi sống dành cho giới giàu có.

Sau khi biết giá căn hộ nhiều người ngầm đoán người phụ nữ ngồi giặt đồ trong clip là cô giúp việc của gia đình. “Cô giúp việc đó ạ. Chứ khu này toàn doanh nhân với mấy người giàu không à”, “Khổ tí vậy thôi nhưng để làm giúp việc ở khu này thì lương cũng cao lắm đó”, một netizen bình luận.

Nhiều người còn đùa vui cho rằng đây là cảnh giặt đồ bằng tay "sang trọng, đẳng cấp" nhất từ trước đến nay được chứng kiến.

Nghe xong giá nhà, tự dưng thấy ngồi giặt đồ ở đây cũng sang.



Theo nhiều người, có những bộ đồ với chất liệu như lụa, len, lanh,... thì không nên giặt máy, sẽ làm hư hỏng, thậm chí là biến dạng trang phục. Hơn nữa, nhiều người khá kỹ tính trong việc làm sạch quần áo, nên thường giặt tay trước phần cổ, viền áo thật sạch rồi mới cho vào máy giặt.

“Đồ càng đắt tiền lại phải giặt tay nhiều đó. Nhà tui có mấy bộ đồ của Hermes 200-300 triệu không giặt máy được, phải giặt tay đó”, “Đầy đồ phải giặt tay đó, rồi còn không được dùng lực mạnh”, Mình làm đồ hiệu cao cấp đây, đầy đồ hiệu phải giặt bằng tay nhé, lúc phơi cũng phải cầu kỳ hơn nữa đó, nên như thế này là việc thường tình”, “Là tui mà được ở đó, tui cũng chịu giặt tay”,... dân tình vẫn xôn xao không ngớt về cảnh tượng này.

