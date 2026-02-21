Hàng vạn người đến chùa xin chữ đầu năm mới ở Nghệ An

Ngày 21/2 nhằm mùng 5 Tết Bính Ngọ, nhiều ngôi chùa ở Nghệ An tổ chức giảng pháp, cho chữ và sách đến các phật tử, du khách, các em học sinh, phụ huynh đến chùa du xuân đầu năm mới.

Các phật tử cùng nhà chùa tụng kinh, niệm Phật trước lúc diễn ra xin và cho chữ. Ảnh: Quốc Huy

Ghi nhận của phóng viên, tại chùa Đức Hậu, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, hàng ngàn người đã đến chùa tụng kinh, niệm Phật và chiêm bái cảnh quan yên bình có nhiều loài hoa khoe sắc đầu xuân.

Trước lúc các thầy cho chữ, Đại đức Thích Định Tuệ - Trụ trì Chùa Đức Hậu chia sẻ, cho chữ, xin chữ là việc làm khởi đầu truyền thống hiếu học đầu năm của người Việt. Đây là nét đẹp Khai bút là khai chữ, khai tâm, khai trí, khai nghề, khai nghiệp. Ngoài ra cũng tự nhắc nhở bản thân mình, nhắc nhở mọi người mong muốn, hy vọng hạnh phúc, phát đạt, mở mang, hướng thiện và cầu chúc cho mọi điều tốt đẹp.

Đại đức Thích Định Tuệ - Trụ trì chùa Đức Hậu (phải) gieo duyên đầu năm mới. Ảnh: Quốc Huy

Lễ khai bút đầu xuân được các chùa khôi phục, nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học, được đông đảo nhân dân và du khách thập phương về tham dự. Mỗi nét chữ là gửi gắm những ước nguyện cho một năm học hành, thi cử cũng đã được nhiều học sinh, sinh viên và bậc phụ huynh tâm đắc dịp này.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền trang nghiêm xin chữ đầu năm tại Chùa Đức Hậu. Ảnh: Quốc Huy

Khai bút đầu năm là nét đẹp văn hóa của dân tộc ta, thể hiện ước vọng về những điều tốt lành, thuận lợi trên con đường học hành thi cử.

Lễ khai bút đầu xuân nhằm động viên mọi người học hành, phấn đấu, một hình thức khuyến học đã trở thành ngày hội thường niên và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các em học sinh, mang lại niềm an lạc, thanh tao cho các Phật tử và người dân khi đến chùa.

Cho chữ là nét đẹp đầu Xuân năm mới Bính Ngọ 2026. Ảnh: Quốc Huy

Còn Đại đức Thích Đồng Tuệ - Trụ trì chùa Tân Kỳ chia sẻ, nhân dịp xuân Bính Ngọ, Chùa Tân Kỳ trang nghiêm tổ chức lễ cầu nguyện Quốc thái dân an kết hợp nghi thức khai bút cầu trí tuệ. Đây là lần đầu tiên chương trình được thực hiện tại chùa, thu hút đông đảo phật tử và nhân dân tham dự.

Đại đức Thích Đồng Tuệ cho chữ cho các Phật tử đầu năm mới 2026. Ảnh: HQ

"Trong không khí thanh tịnh đầu năm, đại chúng đồng tụng kinh, niệm Phật, chí thành cầu nguyện cho đất nước thái bình, nhân dân an lạc, mưa thuận gió hòa. Nghi thức khai bút được cử hành trang trọng, gửi gắm ước nguyện khơi mở trí tuệ, phát tâm tu học và làm nhiều việc thiện trong năm mới" - Đại đức Thích Đồng Tuệ gửi gắm.

Một số hình ảnh tại buổi lễ cho chữ đầu Xuân Bính Ngọ 2026 ở Nghệ An.

Cha mẹ là mãi mãi được đặt trang trọng tại chùa Đức Hậu. Ảnh: Quốc Huy

Đại đức Thích Định Tuệ - Trụ trì Chùa Đức Hậu tặng chữ cho ông Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đầu năm mới. Ảnh: Quốc Huy

Phật tử chăm chú đọc kinh niệm Phật trong buổi lễ. Ảnh: Quốc Huy

Rất đông các phật tử đến chùa cầu bình an cho năm mới. Ảnh: Quốc Huy

Rất nhiều các phật tử là giáo viên, phụ huynh đến chùa xin chữ đầu năm. Ảnh: Quốc Huy

Thầy đang họa chữ cho các phật tử. Ảnh: Quốc Huy

Xin chữ Phật trong ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026. Ảnh: Nguyễn Trầm

Có người xin chữ Tuệ. Ảnh: Quốc Huy

Có người xin chữ bình an. Ảnh: HQ

Các phật tử lắng nghe tại chùa Tân Kỳ. Ảnh: HQ

Cảnh sắc nhiều gam màu tại Chùa Đức Hậu. Ảnh: Quốc Huy

Đại đức Thích Định Tuệ - Trụ trì Chùa Đức Hậu ký chữ, tặng sách đầu năm cho các phật tử. Ảnh: Quốc Huy

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn