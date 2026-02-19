Rộ trend chụp ảnh 'giống Hàn Quốc' ở bãi cào ngao Hạ Long

Nhiều bạn trẻ diện trang phục mang phong cách Hàn Quốc đến check-in tại bãi cào ngao. Ảnh: Hạ Long cùng Tén.

Giữa tháng 2, một bãi đá hoang sơ trên đảo Tuần Châu (phường Tuần Châu, Quảng Ninh), gần bến du thuyền Tuần Châu, bất ngờ thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh nhờ khung cảnh gây liên tưởng đến những bãi biển nổi tiếng thường xuất hiện trong các K-drama (phim truyền hình Hàn Quốc).

Nơi đây được gọi ví von là "góc Busan ở Hạ Long", yếu tố "ăn khách" nằm ở tầm nhìn toàn cảnh biển mênh mông, nước xanh biếc, bờ bên kia là cây cầu màu trắng bắc ngang, những tòa nhà cao tầng hiện đại và đồi núi nhấp nhô.

Trend (trào lưu) chụp ảnh này rộ lên từ video ghi lại một buổi chiều hóng mát tại địa điểm này của Bùi Thị Hồng Phượng, hay còn gọi là Phượng xê dịch (27 tuổi, sống ở Quảng Ninh). Cảnh sắc "chữa lành" nơi đây nhanh chóng thu hút nhiều người tìm đến chụp ảnh.

Theo Hồng Phượng, địa điểm check-in này vốn là một bãi tắm dài khoảng 500 m, được người dân địa phương dùng làm bãi cào ngao nên không thể tắm.

Hồng Phượng check-in tại bãi cào ngao. Ảnh: Bùi Thị Hồng Phượng.

Khi đến chụp ảnh, du khách cần xem trước thời tiết và lịch thủy triều Hồng Gai trên ứng dụng, chỉ nên đi vào ngày nắng đẹp để nước biển xanh và thấy rõ hậu cảnh bên kia bờ.

Thời gian đẹp nhất để chụp ảnh là 15h30-16h30, bởi nếu thủy triều xuống quá sâu sẽ lộ thêm bãi cát dài, còn thủy triều lên cao sẽ khuất bãi đá. Bức ảnh có chiều sâu hơn khi đứng chụp ở vị trí xa, chọn góc phóng to 2, 3 lần.

Từ bến du thuyền Tuần Châu, du khách có thể tìm đến một villa sát mép biển, rộng khoảng 1000 m2, mất khoảng 5 phút lái xe. Phía trái của khuôn viên villa, đoạn gần ngã 5 đường là bãi cào ngao đang "hot". Đường đến đây khá rộng rãi và dễ đi.

Du khách đổ xô check-in tại bãi cào ngao từ giữa tháng 2. Ảnh: Thu Hoài, Tâm Ngọc, Hạ Long cùng Tén, Cha Chi Cha.

Trước khi "góc Busan" ở phường Tuần Châu được quan tâm, tháng 11/2025, hàng chục bạn trẻ cũng tìm đến cảng Bến Đoan (phường Hồng Gai) để check-in, bởi các siêu du thuyền quốc tế liên tục cập cảng. Khung cảnh "tuyệt đối điện ảnh" của bến cảng này gợi nhớ đến bối cảnh nhộn nhịp ở cảng Victoria, Hong Kong (Trung Quốc).

Ngoài ra, các địa điểm như khu quảng trường, ngọn hải đăng, đường Lê Thánh Tông, đường Hậu Cần và một số quán cà phê trên đường Đặng Bá Hát (phường Hồng Gai)... mỗi ngày đều đông ekip chuyên nghiệp đến "săn" ảnh với du thuyền quốc tế hiện đại.

Năm 2025, Quảng Ninh đón hơn 21,28 triệu lượt khách, doanh thu đạt 57.000 tỷ đồng, trong đó, khách quốc tế đạt 4,5 triệu lượt. Riêng vịnh Hạ Long đón hơn 3,4 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 2,2 triệu lượt khách quốc tế. Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử cho biết kết quả này gắn với nỗ lực phát huy giá trị di sản và làm mới trải nghiệm cho du khách.

Giữa tháng 2, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng vừa ban hành văn bản chấp thuận chủ trương đưa sản phẩm thuyền buồm 3 vách vào khai thác du lịch ven bờ vịnh Hạ Long, nhằm đa dạng hóa sản phẩm và gắn hoạt động tham quan với giá trị văn hóa truyền thống tại di sản thiên nhiên thế giới.

Tác giả: Trúc Hồ

